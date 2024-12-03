بالتزامن مع توزيعه.. 9 نصائح للحفاظ على التابلت للصف الأول الثانوي

سادت حالة من الهلع والرهبة بين طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم، بعد انتشار تساؤلاتهم على محركات البحث والجروبات التعليمية بشأن سحب التابلت المدرسي، وجاء ذلك عقب قرار وزارة التربية والتعليم بسحب أجهزة التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية، حيث أثار القرار مخاوفهم من الشروط الصارمة التي قد تُفرض في حال تسليم التابلت وهو مَعيب أو به تلف، مما يزيد من قلق أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وفيم يلي سيوضح لكم الموجز 9 نصائح للحفاظ على تابلت الصف الأول الثانوي.

التابلت المدرسي

9 نصائح للحفاظ على تابلت الصف الأول الثانوي

عممت المدارس الثانوية بعض التنبيهات على الطلاب للحفاظ على التابلت الموزع، وذلك بعد توزيعه في عدد كبير من المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، وفيما يلي بعض النصائح الهامة من أجل الحفاظ على التابلت:

- استخدام الشاحن الأصلي المرفق مع التابلت للحفاظ على البطارية. إغلاق الجهاز عند عدم الحاجة إليه لتوفير طاقة البطارية. تجنب فتح الجهاز أو صيانته خارج مراكز الصيانة المعتمدة من Samsung. الامتناع عن تركيب شاشة حافظة لتجنب تأثيرها على حساسية الشاشة على المدى البعيد استخدام التابلت للأغراض التعليمية فقط، حيث تمت برمجته للوصول إلى بنك المعرفة المصري ومحركات البحث العلمي. الحفاظ على سرية الحساب وكلمة المرور. تجنب شحن الجهاز لفترات طويلة لتجنب ارتفاع حرارته. الحرص على حماية الجهاز من الخدوش أو الضياع أو السرقة. الامتناع عن تحميل أي تطبيقات أو برامج غير مخصصة للاستخدام التعليمي.

العقوبات المترتبة على ضياع أو إتلاف التابلت المدرسي

أوضحت الوزارة أن فقدان الجهاز أو إتلافه، مما يؤدي إلى خروجه من الضمان، يلزم المستلم (الطالب أو الفئات المستهدفة الأخرى) بسداد القيمة الكاملة للجهاز.

وتشمل هذه القيمة جميع النفقات التي تحملتها الوزارة، بما في ذلك المصروفات الإدارية، مع تسليم جهاز بديل للمستلم حتى انتهاء الدراسة في المرحلة الثانوية.

تفاصيل العقوبة:

1. سداد القيمة الدفترية للجهاز بالكامل.

2. تحمل المصروفات الإدارية والمصاريف الأخرى المتعلقة بالجهاز.

3. تسليم جهاز بديل لحين انتهاء الدراسة.

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