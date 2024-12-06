خلى بالك..7 تنبيهات مهمة من المدارس لطلاب الأول الثانوي.. بعد استلام التابلت

بعد قرار وزارة التربية والتعليم بسحب أجهزة التابلت المدرسي عقب انتهاء المرحلة الثانوية، انتشرت حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن شروط تسليم الأجهزة في حالة وجود عيوب أو تلف، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز التعليمات والتنبيهات اللازمة من المدارس لطلاب الأول الثانويبشأن التابلت.

7 تنبيهات مهمة من المدارس لطلاب الأول الثانوي

عممت المدارس الثانوية العامة، العديد من التعليمات الخاصة بتسليم التابلت بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي العام في كافة المحافظات

وأصدرت مدارس الثانوية العامة العديد من التعليمات للطلاب بعد استلام التابلت وهي كالتالي:

- ممنوع عمل كلمه سر أو نقش لشاشة التابلت وفي حالة حدوث ذلك الحل الوحيد في التوكيل مقابل مبلغ مالي بيتم دفعه من خلال ولي أمر الطالب.

- يمنع فتح أي ثغرات مخالفة للمواقع الوزارة والتي يتم تثبتها علي التابلت

- أي مخالفة تحدث تسبب مشاكل للطالب أثناء أداء الامتحان وتكون المدرسة غير مسؤولة عن أي خطأ أو مخالفة يرتكبها الطالب.

التابلت المدرسي

-يتم توصيل التابلت بالنت الخاص بالمنزل أو من خلال نقطة اتصال أو شريحة بيانات بها نت وذلك لتثبيت جميع الملفات والتحديثات

- يحظر شحن التابلت بشاحن أخر خلاف الشاحن الأصلي للتابلت فقط

-الحفاظ علي الجهاز من الكسر او الضياع أو اللعب وتكون مسؤولية التابلت وولي أمره.

- عدم الذهاب لأي مركز صيانة خلاف التوكيل المختص فقط في حالة حدوث عطل.

تسليم التابلت للصف الأول الثانوي

وأكدت الإدارات التعليمية، في خطاب رسمي، تضمن من يسلم الجهاز للطالب بالصف الأول الثانوي من داخل فصله حسب الجدول الموضوع لتسليم كل فصل، ولن يسلم لولي الأمر، ولن يسلم الجهاز للطالب في حالة نقص أي مستند مما سبق.

وأضافت الإدارات، يسلم الجهاز للطالب بعد الاطلاع على بطاقته الشخصية أو أصل شهادة الميلاد الخاصة بالطالب، وأنه بمجرد استلام الطالب للجهاز يصبح مسئولا عنه مسئولية كاملة، ولا تسأل المدرسة في أي شيء يخص جهازه.

الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت أولى ثانوي

- إيصال رسوم التابلت من مكتب البريد.

- إقرار التابلت 2024/2025 يطبع ويملأ بدقة دون شطب، وتلصق عليه صورة شخصية للطالب.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر الطالب.

- صورة بطاقة الطالب إن وجدت.

النصائح الهامة من أجل الحفاظ على التابلت

استخدام الشاحن الأصلي المرفق مع التابلت للحفاظ على البطارية.

إغلاق الجهاز عند عدم الحاجة إليه لتوفير طاقة البطارية.

تجنب فتح الجهاز أو صيانته خارج مراكز الصيانة المعتمدة من Samsung.

الامتناع عن تركيب شاشة حافظة لتجنب تأثيرها على حساسية الشاشة على المدى البعيد

استخدام التابلت للأغراض التعليمية فقط، حيث تمت برمجته للوصول إلى بنك المعرفة المصري ومحركات البحث العلمي.

الحفاظ على سرية الحساب وكلمة المرور.

تجنب شحن الجهاز لفترات طويلة لتجنب ارتفاع حرارته.

الحرص على حماية الجهاز من الخدوش أو الضياع أو السرقة.

الامتناع عن تحميل أي تطبيقات أو برامج غير مخصصة للاستخدام التعليمي.

عقوبات ضياع أو إتلاف التابلت المدرسي

وبعد التعرف على الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت أولى ثانوي، أوضحت الوزارة أن فقدان الجهاز أو إتلافه، مما يؤدي إلى خروجه من الضمان، يلزم المستلم (الطالب أو الفئات المستهدفة الأخرى) بسداد القيمة الكاملة للجهاز.

1. سداد القيمة الدفترية للجهاز بالكامل.

2. تحمل المصروفات الإدارية والمصاريف الأخرى المتعلقة بالجهاز.

3. تسليم جهاز بديل لحين انتهاء الدراسة.

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