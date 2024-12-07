التعليم تعلن خطة الأسبوع الأخير قبل امتحانات الترم الأول بالمدارس.. إليك التفاصيل

امتحانات الترم الأول بالمدارس.. وجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية في كافة أنحاء الجمهورية بتخصيص الأسبوع الأخير قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراجعة على المناهج الدراسية، بهدف تمكين الطلاب من مراجعة كافة المواد التي تمت دراستها خلال الفصل الأول قبل التقييم.

وأكدت الوزارة على أن الدراسة ستستمر حتى بداية امتحانات الترم الأول بالمدارس، باستثناء أيام العطلات الرسمية في شهري ديسمبر الحالي ويناير المقبل.

امتحانات الترم الأول بالمدارس لمراجعة المناهج

كما أعلنت الوزارة عن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 يناير 2025، على أن تنتهي في 23 من نفس الشهر.

وأوضحت أنه سيتم إجراء امتحانات مواد المستوى الرفيع لمدارس اللغات الرسمية والمدارس الخاصة اللغات، وكذلك المواد غير المضافة للمجموع الكلي والمواد العملية قبل امتحانات المواد الأساسية. وأشارت الوزارة إلى أن فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول تعتبر جزءًا من أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور القانونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتباع الإجراءات المعتادة المنظمة لسير الامتحانات في جميع اللجان، وفقًا للقرارات الوزارية واللوائح الخاصة بالامتحانات. كما أكدت على أهمية اتخاذ تدابير لضمان سرية الامتحانات، مع مراعاة عدم إجراء أي امتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحيين، وتحديدًا في أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفيما يلي سنكشف لكم من خلال موقع الموجز موعد امتحانات نصف العام 2024/2025 .

وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي في 11 يناير 2025، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر.

كما أكدت الوزارة أنها لن تعقد أي امتحانات في أيام أعياد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، والتي توافق أيام 6، 7، 8، و19 يناير 2025. ويعكس هذا القرار التزام الوزارة بمبادئ التعايش واحترام المناسبات الدينية، حرصًا على احترام التنوع الديني في المجتمع المصري.

تاريخ انتهاء الاجازة وبداية الفصل الدراسي الثاني

كما قالت الوزارة إن إجازة نصف العام الدراسي ستستمر لمدة 15 يوما وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025، على أن تبدأ دراسة الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025 لطلاب المدارس، معلنة عن قراراتها النهائية بهذا الشأن والتي تمثلت فيما يلي:-

- تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم الأحد القادم الموافق 8 سبتمبر 2024.

- تبدأ الدراسة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم السبت 21 سبتمبر2024.

- تنتهي الدراسة في العام الدراسي 2024 / 2025 رسميا يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

- يستمر الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024 / 2025 من 21 سبتمبر 2024 حتى الخميس 23 يناير 2025.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024 / 2025 يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

- إجازة نصف العام تمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 ، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 حتى الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

- موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025.

- موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 السبت 31 مايو 2025.

- موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

- تقرر زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي.

- تقرر زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق لرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %، مما يساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

- تحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي.

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