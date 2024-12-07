طريقة توزيع درجات أعمال السنة لصفوف النقل قبل امتحانات نصف العام

تساءل الطلاب وأولياء أمورهم عن توزيع درجات أعمال السنة لصفوف النقل قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لحساب الدرجات التي توزع على الحضور والمواظبة والسلوك، بالإضافة إلى درجات امتحانات الشهر.

ويستعرض موقع “الموجز” توزيع درجات أعمال السنة لصفوف النقل التي حددتها وزارة التربية والتعليم والزيادة التي أعلنت عنها خلال الشهور الماضية لتكون من مجموع الطالب.

درجات أعمال السنة

زيادة درجات أعمال السنة لصفوف النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق عن زيادة درجات أعمال السنة لصفوف النقل 40% من مجموع الطالب وتوزع الدرجات على الحضور والسلوك والامتحانات الشهرية بالإضافة إلى التقييمات الأسبوعية.

نظام توزيع درجات أعمال السنة للصفين الأول والثاني الابتدائي

يتركز نظام نظام توزيع درجات أعمال السنة للصفين الأول والثاني الابتدائي على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها التحريرية والشفهية والمهارية بصورة شهرية، وتحتسب متوسط درجات الطالب في كل فصل دراسي، وتكون درجة التقييم الشهري 100 درجة تقسم على ما يلي:

المهام التحريرية 60 درجة

تقسم المهام التحريرية إلى كراسة الأداء الصفي ويأخذ الطالب فيها 20 درجة تُخصص لتوثيق الممارسات اليومية في الفصل، وتُقيّم أسبوعيًا، أما المهام التحريرية المنزلية 20 درجة تُخصص للواجبات المنزلية، وتقيم أسبوعيًا أيَصا من خلال كراسة الواجب، والتقييم الأسبوعي 20 درجة تُمنح بناءً على أسئلة قصيرة تُقدَّم أسبوعيًا.

المهام الشفهية

تعتمد المهام الشفهية على تفاعل الطالب مع المعلم داخل الفصل من خلال الحوار، المناقشة، وإلقاء الأسئلة ويسجل الأداء أسبوعيًا في دفتر تحضير المعلم.

المهام المهارية

تتضمن المهام المهارية ممارسة الطلاب للمهارات الحياتية المرتبطة بنواتج التعلم، مثل استخدام الأشكال الهندسية بالبازل، تحديد الاتجاهات الجغرافية، ومهارات التواصل مع الزملاء وتُقيم هذه المهارات أسبوعيًا.

الحضور والمواظبة 5 درجات

يسجل الحضور والمواظبة بانتظام في سجل خاص بالسلوك، يحتوي على توقيع موجه الصفوف الأولى ومدير المدرسة، وفي نهاية كل فصل دراسي، يحصل ولي أمر التلميذ على تقرير شامل يعبّر عن أداء ابنه خلال الفترة الدراسية، مع الاحتفاظ بنسخة من التقرير في ملف التلميذ من خلال معرفة التقييم والذي يكون كالتالي:

درجات أعمال السنة

تقييم أداء طلاب صفوف النقل

يفوق التوقعات دائما من 85% إلى 100% ويعبر عنه باللون الأزرق.

يلبي التوقعات من 65% لأقل من 85% ويعبر عنه باللون الأخضر.

يلبي التوقعات أحيانا من 50% لأقل من 65% ويعبر عنه باللون الأصفر.

أقل من المتوقع من 1% الى اقل من 50% ويعبر عنه باللون الأحمر.

طريقة توزيع درجات أعمال السنة

حددت وزارة التربية والتعليم درجات أعمال السنة الموزعة على الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي وتكون على النحو التالي:

امتحان نهاية الفصل الدراسي: 60 درجة.

المهام الأدائية: 10 درجات.

كراسة الواجب: 5 درجات.

كراسة النشاط: 5 درجات.

التقييم الأسبوعي: 5 درجات.

التقييم الشهري: 5 درجات.

المواظبة والسلوك: 5 درجات.

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