مواعيد وضوابط امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني الترم الأول 2025| تفاصيل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا موجهًا إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، تتضمن مواعيد وضوابط امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني للفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025، وذلك استنادًا إلى الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مواعيد امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني الترم الأول

وتبدأ امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني في المدارس الثانوية الفنية بكافة أنواعها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) اعتبارًا من 8 يناير 2025، وتنتهي في 23 يناير 2025، كما ستُعقد الامتحانات في فترات واحدة أو فترتين يوميًا، حسب عدد الطلاب والإمكانات المتوفرة في المدارس، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين في حال وجود امتحانات متتالية، كما تقرر عقد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل في الفترة من 18 إلى 23 يناير 2025، في المدارس التي تطبق البرامج المطورة للمناهج الدراسية وفقًا للجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

امتحانات صفوف النقل



امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني الترم الأول 2025

وتعد فترة الامتحانات جزءًا من أيام الدراسة الفعلية، وبالتالي تُحتسب ضمن نسبة الحضور القانونية للطلاب، كما

أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لامتحانات التعليم الفني، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات.

كما تم التنبيه بعدم عقد أي امتحانات خلال أيام أعياد الأخوة المسيحيين في يناير 2025، وذلك في الفترة من 6 إلى 9 يناير، وبذلك تسعى الوزارة إلى تنظيم الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، مع مراعاة كافة الإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية التعليمية بانتظام.

تنفيذ قرار الحد الأدنى لاجور المعلمين

وفي سياق اخر، شدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للمعلمين في جميع المدارس الخاصة، كما أشار الخطاب إلى قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، رقم (27) لسنة 2024، الذي ينص على أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يجب أن يكون 6000 جنيه مصري بدءًا من 1 مايو 2024، ويُحتسب وفقًا للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العمل، ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

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