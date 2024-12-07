موعد وضوابط امتحانات الترم الأول للنقل والشهادة الإعدادية 2025

ازادات مؤشرات بحث جوجل حول موعد وضوابط امتحانات الترم الأول لطلاب النقل في جميع المراحل الدراسية، طبقًا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل موعد وضوابط امتحانات الترم الأول بدءًا من المرحلة الابتدائية والإعدادية وصولًا للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية.

امتحانات الترم الأول

موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

تبدأ امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، وتُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، يليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

وتثعقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، طبقًا للجدول الزمني المحدد من وزارة التربية والتعليم.

وتبدأ أيضًا امتحانات الشهادة الإعدادية بالترم الأول يوم 18 يناير وتستر حتى 23 يناير، ومن المقرر بدء إجازة نصف العام الدراسي يوم 25 يناير وتستمر حتى يوم 6 فبراير من عام 2025.

امتحانات الترم الأول

ضوابط امتحانات الترم الأول 2025

عدم إجراء امتحانات خلال أعياد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين في أيام 6، 7، 8، و19 يناير 2025.

الورقة الامتحانية للصف الول والثاني الثانوي تحتوي على 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، تشمل المقرر الدراسي للفصل الأول بالكامل.

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات ورقيًا، سواء في المدارس الرسمية أو الرسمية لغات.

طلاب الخدمات، المنازل، والمدارس الخاصة “للصفين الأول والثاني الثانوي” الذين لم يستلموا أجهزة التابلت يؤدون الامتحانات ورقيًا بنفس مواصفات الامتحان الإلكتروني.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

الامتحانات أسئلة موحدة على مستوى المحافظة، وتكون تحت مسؤولية مديري المديريات التعليمية.

يُمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان.

تُسلم أوراق الأسئلة للجان عبر خطوط سير منظمة قبل موعد الامتحانات بوقت كافٍ.

تُفتح المظاريف داخل اللجنة الفرعية قبل بدء الامتحان بخمس دقائق.

لا يُسمح لمعلم المادة بالملاحظة داخل اللجنة في يوم امتحان مادته، ويتم اعتباره احتياطيًا في ذلك اليوم.

تسجيل استمارة التقديم للامتحانات لا يزال متاحًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية يبلغ 140 درجة.

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