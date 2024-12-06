الحق ذاكر.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

مع اقتراب موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الحالي، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة تفاصيل هذه الامتحانات، من حيث مواعيدها وكيفية الاستعداد لها.

ولهذا يزداد البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، إذ يعتبر هذا الفصل من أهم الفصول الدراسية في حياة الطلاب، حيث تحدد نتيجته مدى استعدادهم للانتقال إلى المرحلة الثانوية، وهو ما يجعل هذه الامتحانات تمثل نقطة فارقة في مسيرتهم التعليمية.

الموجز ينقل عبرهذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، بالإضافة إلى بعض النصائح الهامة لمساعدة الطلاب في الاستعداد الجيد لهذه الامتحانات.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

ولم تعلن وزارة التعليم حتى الآن أى جداول لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وسننشر لكم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الماضي 2023/ 2024، والتي من الممكن ان تتطابق مع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بشكل كبير .

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2024.

عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025

ووفقًا لخريطة الوزارة، تعقد موعد امتحانات الترم الأول 2025 خلال الفترة من 14 إلى 23 يناير 2025، مع استمرار الدراسة حتى 11 يناير، كما أعلنت الوزارة أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستبدأ في 24 مايو 2025.

موعد انتهاء امتحانات الترم الاول 2025 الشهادة الإعدادية

ووجهت الوزارة بأن تعقد موعد امتحانات الترم الاول 2025 بالنسبة للشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير2025 وتنتهى فى 23 يناير 2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، حيث يتم الدخول أولاً إلى رابط التسجيل الرسمي المتاح عبر موقع وزارة التربية والتعليم، كما يجب على الطالب استخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به لتسجيل الدخول، وفي حال عدم امتلاكه بريدًا إلكترونيًا، يمكنه إنشاء حساب جديد.

إجازة نصف العام الدراسي 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 في المدارس اعتبارًا من 25 يناير 2025، حيث تتوقف الدراسة لمدة أسبوعين. وبعد انتهاء الإجازة، سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025، مما يمنح الطلاب فرصة كافية للراحة واستعدادات جديدة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

وفيما يلي سنعرض لكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، والتي جاءت كالتالي :

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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