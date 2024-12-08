مواعيد وضوابط امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني الترم الأول 2025

مواعيد وضوابط امتحانات صفوف النقل بالتعليم.. من المواضيع البحثية التي تشغل محركات البحث المختلفة بإستمرار، وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق مارثون امتحانات نصف العام الدراسي 2025، ليبحث العديد من الطلاب واولياء الأمور عن مواعيد وضوابط امتحانات صفوف النقل بالتعليم، لاقتنائها جيدا والتجهز لدخول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2025، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز مواعيد وضوابط امتحانات صفوف النقل بالتعليم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالضوابط امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني الآتية:

تبدأ امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني للفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي اعتبارًا من يوم ۲۰۲۵/۱/۸ وتنتهي في ۲۰۲۵/۱/۲۳

تعقد الامتحانات الفترة واحدة أو فترتين يوميًا وفقًا لأعداد الطلاب والأماكن المتاحة لعقد الامتحانات التحريرية - العملية والمعملية بكل مدرسة فنية، مع مراعاة تخصيص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب في حالة وجود فترتين امتحان باليوم الواحد.

يتم عقد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل خلال الفترة من ۲۰۲۵/۱/۱۸ وحتى ٢٠٢٥/١/٢٣ وذلك بالمدارس الثانوية الفنية المطبق بها البرامج المطورة ذات المناهج الدراسية المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

اتباع كافة الإجراءات المنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات بالمدارس الفنية طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات بالتعليم الفني، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية الامتحانات.

يراعى عدم عقد أية امتحانات أثناء أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦)۱۹۰۸۰۷۰) من شهر يناير ٢٠٢٥.

موعد امتحانات صفوف النقل 2025

ومن الجدير بالذكر، أن تبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية وذلك يوم الأربعاء 8 مايو علي أن تستمر حتى يوم الأربعاء 15 مايو، وتشمل امتحانات تلاميذ الصف الرابع والخامسالابتدائي، بالإضافة إلى الصفوف التي تضم طلابًا بإعاقات مختلفة.

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