تعرف على جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2025

مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة جدول الامتحانات والمواعيد المحددة لكل مادة.

وتعتبر هذه المرحلة من الامتحانات خطوة هامة في مسيرة التعليم الأزهري، حيث يستعد الطلاب لاختبار مدى استيعابهم للمناهج الدراسية التي تم دراستها خلال الفصل الأول المتعلقة بـ الشهادة الإعدادية الأزهرية.

ويستعرض الموجز، تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الأول، كما يلي..

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

وبناءً على ذلك، يحرص قطاع المعاهد الأزهرية على تنظيم مواعيد الامتحانات بما يضمن للطلاب الوقت الكافي للاستعداد، مع توفير البيئة المناسبة لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، كما يسعى القطاع إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة الخدمات الإلكترونية، مثل تسجيل استمارة الامتحانات إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الشريف، لتيسير الإجراءات على الطلاب وأسرهم وبشكل خاص الشهادة الإعدادية الأزهرية.

تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الأول

1. امتحان القرآن الكريم

التاريخ: الثلاثاء 14 يناير 2025

المادة: القرآن الكريم

2. امتحان التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية

التاريخ: الأربعاء 15 يناير 2025

المواد: التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية

3. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء

التاريخ: الخميس 16 يناير 2025

المواد: اللغة العربية، الخط، والإملاء

4. امتحان العلوم والمهارات المهنية

التاريخ: السبت 18 يناير 2025

المواد: العلوم، المهارات المهنية

5. امتحان اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع

التاريخ: الإثنين 20 يناير 2025

المواد: اللغة الإنجليزية، امتحان المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة

الشهادة الإعدادية الأزهرية

كيفية التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية

وننقل أيضًا طريقة التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية كما يلي..

تم فتح باب التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف الإلكتروني، حيث يمكن للطلاب تسجيل بياناتهم ومتابعة كافة التعليمات الخاصة بالامتحانات.

و ينصح الطلاب بالتأكد من جميع التفاصيل الخاصة بالامتحانات واتباع التعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان الاستعداد الجيد لهذه الامتحانات الهامة.

نصائح للتحضير للامتحانات

مراجعة المواد الأساسية بتركيز مع تخصيص وقت للمراجعة المكثفة لكل مادة.

التأكد من النوم الكافي في الأيام التي تسبق الامتحانات لضمان أداء جيد.

الاستفادة من النماذج السابقة لأسئلة الامتحانات لتعزيز الفهم والاستعداد.

سيتمكن الطلاب من الحصول على المزيد من المعلومات حول التوقيتات والمواد من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية والمراكز التعليمية المعتمدة.

إقرأ أيضا

وكيل الأزهر يكرم أوائل معهد العلوم الإسلامية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط