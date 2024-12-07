حددت مديريات والإدارات التعليمية المستندات المطلوبة في استمارة الشهادة الإعدادية 2025 للتقدم للامتحانات المقرر عقدها يوم 18 يناير القادم، لذلك يتساءل الطلاب حول المستندات وطريقة التقديم للامتحانات.

ويستعرض موقع "الموجز" الأوراق والمستندات المطلوبة في استمارة الشهادة الإعدادية بالإضافة إلى معرفة رسوم التسجيل ورابط التقدم للامتحانات، حيث من المقرر إغلاق باب التسجيل يوم 31 من الشهر الجاري.

استمارة الشهادة الإعدادية

مستندات استمارة الشهادة الإعدادية 2025

تقديم 5 صور شخصية للطالب بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء، مع كتابة الاسم بالكمبيوتر.

إيصال سداد رسوم امتحان الشهادة الإعدادية، يتم دفعه في البريد.

أصل شهادة الميلاد مع صورة طبق الأصل منها.

طباعة الاستمارة الإلكترونية مُلونة بعد حفظها على الموقع مع الصورة الشخصية، مرفقة بطابع دعم المشروعات التعليمية بقيمة 10 جنيهات، وحافظة شفافة، وصورة إيصال المصروفات المدرسية.

صورة إيصال الدفع البريدي، مع صورة بطاقة ولي الأمر.

ويذكر أن المديريات التعليمية شددت على أن تكون الصور الشخصية التي قدمت في الاستمارة الإلكترونية مطابقة لما قدمت بالمدرسة، مشيرة إلى أهمية كتابة جميع البيانات على الاستمارة قبل التوجه إلى المدرسة.

استمارة الشهادة الإعدادية

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم وتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية من خلال الرابط الرسمي من هنــــــــــــــا.

تعليمات بشأن استمارة الشهادة الإعدادية

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات للمديريات التعليمية بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2024-2025، وشددت الوزارة على ضرورة تسجيل الطلاب لاستمارة التقدم للامتحان إلكترونيًا عبر الرابط المخصص.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من الضروري استخدام البريد الإلكتروني الموحد الذي يمكن الحصول عليه وتفعيله عبر منصة "الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب" office365.emis.gov.eg.

وشددت الوزارة على المدارس بالتحقق من صحة بيانات الطلاب المسجلة في قاعدة البيانات، وإجراء أي تعديلات ضرورية فورًا عند الحاجة من خلال الاستمارة الإلكترونية.

وأشرت إلى ضرورة التأكد من أن الصورة الشخصية للطالب المرفوعة على الاستمارة تتوافق مع المواصفات المحددة، حيث لن يكون بالإمكان تعديل الصورة بعد حفظ استمارة التقدم.

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