خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. دليل شامل للطلاب

استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. يسعى العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي إلى معرفة كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025، تمهيدًا لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر إجراؤها في 11 يناير المقبل.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

ويمكن للطلاب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تُوفر الوزارة منصة مخصصة لتسهيل عملية التسجيل وضمان دقة البيانات المطلوبة.

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استمارة الشهادة الإعدادية 2025

طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وللتسجيل، يجب على طلاب الصف الثالث الإعدادي، اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى جاءت على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

اختيار "الخدمات الإلكترونية" من الشريط العلوي.

الضغط على خيار "منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية".

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب على منصة Office365.

إدخال الرقم السري المخصص للبريد الإلكتروني.

مراجعة البيانات الظاهرة في الاستمارة للتأكد من صحتها.

تعبئة الحقول المطلوبة بالمعلومات اللازمة.

الضغط على "تسجيل".

طباعة نسخة من استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

الصف الثالث الإعدادي

تسليم الاستمارة والأوراق المطلوبة للمدرسة

بعد إتمام التسجيل الإلكتروني، يتوجه الطالب إلى المدرسة لتسليم المستندات المطلوبة، حيث تقوم المدرسة بعدة خطوات لضمان صحة البيانات واعتماد الاستمارة، ومنها:

مراجعة وتدقيق البيانات المدخلة.

مطابقة المعلومات المسجلة مع شهادة ميلاد الطالب.

توقيع واعتماد الاستمارة من مدير المدرسة.

ختم صورة الطالب بختم المدرسة، بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة.

ترتيب الاستمارات ترتيبًا أبجديًا، ثم إرسالها مع الكشوف اللازمة إلى الإدارة التعليمية.

طلاب الصف الثالث الإعدادي

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

على الطالب تجهيز المستندات التالية لتقديمها مع الاستمارة الإلكترونية، التالي:

صورة بطاقة ولي الأمر مع كتابة رقم الهاتف عليها.

5 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6، مع طباعة اسم الطالب عليها.

أصل إيصال سداد المصروفات المدرسية مع نسختين منه.

أصل شهادة ميلاد الطالب.

إيصال سداد رسوم الامتحان من البريد المصري مع نسختين منه.

نسخة من استمارة التقدم الإلكترونية.

يجب وضع جميع المستندات في حافظة بلاستيكية قبل تسليمها للمدرسة

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