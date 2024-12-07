مواصفات البوكليت للشهادة الإعدادية 2025.. وشكل اسئلة الامتحانات

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور حول مواصفات البوكليت للشهادة الإعدادية 2025 والتي طبقته وزارة التربية والتعليم العام الحالي لطلاب الصف الثالث الإعدادي في امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة حول مواصفات البوكليت للشهادة الإعدادية 2025 والتي سيؤديها الطلاب في امتحانات نصف العام والتي ستبدأ يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025.

البوكليت للشهادة الإعدادية

مواصفات البوكليت للشهادة الإعدادية 2025

نظام البوكليت للشهادة الإعدادية 2025 هو صيغة امتحانية تجمع بين ورقتي الأسئلة والإجابات في كتيب واحد، كما هو مطبق في امتحانات الثانوية العامة قبل بدء تطبيقه على طلاب الصف الثالث الإعدادي، ويحتوي الكتيب على:

مجموعة من الأسئلة، مع تخصيص مساحة للإجابة أسفل كل سؤال مباشرة.

ورقة بيضاء كمسودة، لمساعدة الطالب في تنظيم أفكاره قبل الإجابة.

أهمية نظام البوكليت للشهادة الإعدادية 2025

ويكافح التسرب مما يصعب تسريب الأسئلة من الكتيب.

يحسن من عملية التصحيح يقلل من التشتت بين ورقتي الأسئلة والإجابات، مما يضمن عدالة توزيع الدرجات.

ينظم الإجابات ويسهل على الطلاب الإجابة بفضل التخطيط الواضح بين الأسئلة ومساحاتها.

البوكليت للشهادة الإعدادية

ضوابط ورقة امتحان البوكليت للشهادة الإعدادية 2025

تحديد مساحة الإجابة بدقة حسب حجم السؤال.

إعداد استمارة حضور لكل طالب تتضمن رقم النموذج وعدد الأوراق المستلمة.

وضع علامة مائية خاصة بكل إدارة تعليمية لمنع أي تسريب أو تصوير للكتيب.

منع الهواتف المحمولة داخل اللجان لكل من الطلاب والمراقبين.

اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

الاسئلة مأخوذة بالكامل من منهج الفصل الدراسي الأول، مع توزيع متوازن على جزئيات المنهج.

تصميم الأسئلة لتناسب جميع المستويات المعرفية "التذكر، الفهم، التطبيق، وحل المشكلات".

تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية من 18 إلى 23 يناير 2025، مع اختبار المواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية مسبقًا.

تُراعى الأعياد المسيحية بعدم إجراء امتحانات أيام 6، 7، 8، و19 يناير 2025.

تُتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سرية وتنظيم الامتحانات، مع احتسابها ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسبة الحضور.

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