شروط وأوراق تقديم المعلمين للإعارات بالخارج 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التقديم للإعارات بالخارج، للعام الدراسي 2025/2026، حيث بدأ استقبال استمارات الإعارة بالخارج من قبل إدارة الإعارات بالمديرية، وسيستمر حتى نهاية يناير المقبل.

وينشر موقع "الموجز" خلال السطور التالية شروط وأوراق التقديم للإعارات بالخارج 2025.

التقديم للإعارات بالخارج 2025

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أنه يجب على المتقدمين للإعارات بالخارج دفع مبلغ 200 جنيه كقيمة لاستمارة الإعارة للدول العربية، بينما تصل قيمة الاستمارة للدول غير العربية إلى 400 جنيه، ويتم سداد المبالغ عبر خزينة وزارة التربية والتعليم.

كما أكدت المديرية على ضرورة تقديم شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تؤكد خلو المتقدم من أي عاهات جسدية وتثبت قدرته على السفر، بالنسبة للسيدات، يجب تقديم إقرار من الزوج بالموافقة على سفرها دون اصطحاب الأطفال، مع اعتماد الإقرار من جهة رسمية سارية طوال فترة الإعارة، كما يجب على المتقدمات توضيح اسم المحرم إذا كانت الدولة تتطلب ذلك.

شروط التقديم للإعارات بالخارج 2025

أما بالنسبة شروط التقديم للإعارات بالخارج 2025 فيما يخص الشروط المهنية، يتعين على المتقدمين للحصول على الإعارة أن يكون تقريرهم السنوي للسنتين الأخيرتين "ممتاز" بالنسبة للوظائف الإدارية والتخصصية، و"كفء" بالنسبة للوظائف التعليمية، كما يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 56 عامًا في أول أكتوبر من العام الدراسي الذي سيتم فيه الإعارة.

يشترط أيضًا إرفاق صورة من المؤهل الدراسي، بالإضافة إلى طوابع مهن تعليمية بقيمة 2 جنيه لكل استمارة، وطوابع إضافية لمن هم أعضاء في نقابة الزراعيين ومعلمي التعليم الفني الذين يجيدون اللغات الأجنبية عليهم التقديم للدول غير العربية، ويتم تقديم الطلبات شخصيًا إلى إدارة الإعارات مع ضرورة تدوين أكثر من رقم هاتف في استمارة التقديم.

كيفية التقديم للإعارات بالخارج

يجب تقديم طلبات الإعارة شخصيًا إلى إدارة الإعارات بالإدارة العامة للموارد البشرية، مع ذكر أكثر من رقم هاتف في الاستمارة.

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