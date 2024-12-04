خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. برابط مباشر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، وذلك من أجل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي في يناير المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكتروني، يعتبر خطوة هامة لضمان مشاركة الطلاب في الامتحانات بموعدها المحدد.

ويقدم “ الموجز ”، التفاصيل الكاملة حول رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية وخطوات التسجيل عبر التقرير التالي.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

وفيما يلي سنوضح لكم خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، والتي جاءت كالتالي :

الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا يجب على الطالب تسجيل الدخول من خلال بريده الإلكتروني المدرسي، وفي حال عدم امتلاكه لهذا البريد، يمكنه إنشاء حساب جديد. تعبئة البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والعنوان. يجب على الطالب رفع صورة شخصية حديثة له. بعد ملء كافة البيانات، يجب الضغط على أيقونة "حفظ البيانات" لتأكيد التسجيل. بعد حفظ البيانات، يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالشكل الملون، ويجب تقديمها إلى المدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

مواعيد امتحانات نصف العام 2025 الدراسي لصفوف النقل

ومن الجدير بالذكر، أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام ستبدأ يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

وتعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025

ووفقًا خريطة العام الدراسي ، أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق موعد امتحانات نصف العام لـ الشهادة الإعدادية ومن المقرر أن يكون يوم 18 يناير إلى 23 يناير من الشهر القادم لعام 2025.

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