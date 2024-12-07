آخر موعد لتسليم استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. تزايدت تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور عن بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، بالإضافة لاخر موعد لتقديم استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، وفي هذا الاطار ينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

كما اعلنت وزارة التربية والتعليم انه من المقرر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته، كما أوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية ستتولى تحديد جداول الامتحانات وتوزيعها على المدارس، مع التأكيد على ضرورة توحيد أسلوب الامتحانات على مستوى كل محافظة، كما سيتم إعداد أسئلة الامتحانات بواسطة الموجهين العموميين بالتنسيق مع اللجان الفنية المعنية.

وفيما يخص الورقة الامتحانية، أوضحت الوزارة أنها ستتكون من مجموعتين: الأولى تشمل 9 أسئلة اختيار من متعدد، والثانية تتضمن 7 أسئلة مقالية، وستكون الدرجة النهائية للورقة 30 درجة، حيث يتم تقسيم النتيجة على اثنين لتحديد درجة الطالب من 15، كما يطبق هذا النظام سواء كانت الإجابات في كراسة مستقلة أو ضمن نفس الورقة بنظام "البوكليت".

امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أما بالنسبة لاستلام استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية، فقد أعلنت الوزارة أن آخر موعد لتقديم الاستمارة سيكون 31 ديسمبر 2024، على أن يبدأ التسجيل في 5 ديسمبر 2024 ويتم التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب، الذي يتم تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد، ويجب على الطلاب اتباع خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، حيث يتم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر، ثم تحميل صورة شخصية للطالب، قبل تأكيد البيانات وحفظها، وكانت حددت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2025 بمبلغ 158 جنيهًا، بالإضافة إلى 10 جنيهات لدعم مشروعات المدرسة.



الأوراق المطلوبة للتقديم على امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

- يجب على الطالب إحضار عدد 3 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 6*4.

- كما يشترط إحضار الأصل من شهادة ميلاد الطالب المميكنة.

- إحضار الاستمارة الإلكترونية وتكون مطابقة للصور.

- كما تشتمل الأوراق المطلوبة للتقديم على امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 تقديم كشف «12 د» ويمكن الحصول عليه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ومعه الأصل منه وصورة معتمدة من المدرسة.

- إحضار إيصال سداد الرسوم المالية للامتحانات.

- تقديم طابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

- إحضار بيان رسوب الطالب لأخر عام.

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