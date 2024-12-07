تعرف على مواصفات امتحان الجبر والهندسة للصف الثالث الإعدادي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الجبر والهندسة للصف الثالث الإعدادي 2025 للترم الأول، لمعرفة توزيع الدرجات وضوابط الامتحانات قبل موعد انطلاقها.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل مواصفات امتحان الجبر والهندسة للصف الثالث الإعدادي 2025 كالتالي:

مواصفات امتحان الصف الثالث الإعدادي

مواصفات امتحان الجبر والهندسة للصف الثالث الإعدادي 2025

تتضمن مواصفات امتحان الجبر والهندسة للصف الثالث الإعدادي 2025 جزئيات تراكمية تعتمد على قوانين سبق للطالب تعلمها، وتتميز بالاستمرارية في التطبيق ضمن نفس الفرع.

تُخصص هذه الجزئيات درجة واحدة فقط، وتُصمم بحيث لا تزيد عن خطوتين في الحل، وتتوزع هيكل امتحان الجبر والهندسة للصف الثالث الإعدادي 2025كالتالي:

المجموعة الأولى: 9 أسئلة اختيار من متعدد، درجة لكل سؤال.

المجموعة الثانية: 7 أسئلة مقالية، كل سؤال بثلاث درجات.

الدرجات:

الدرجات: الورقة تُصحح من إجمالي 30 درجة، ثم تُقسم النتيجة على 2 لتحديد الدرجة النهائية 15 درجة.

تفاصيل مواصفات امتحان الصف الثالث الإعدادي

ويتضمن امتحان الصف الثالث الإعدادي وتصل إلى 10% للتذكر، 30% للفهم، 40% للتطبيق، 20% لحل المشكلات.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 يوم 18 يناير 2025، ومن المقرر أن تنتهي يوم 23 يناير 2025، وتُأخذ إجازة نصف العام الدراسي 25 يناير إلى 6 فبراير 2025.

مواصفات امتحان الصف الثالث الإعدادي

طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

ومن المقرر أن يغلق باب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي إلكترونيًا يوم 31 ديسمبر الجاري، لذلك يجب على الطلاب سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات نصف العام الدراسي والخطوات كالتالي:

زيارة موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي من هنــــــــا

اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة.

تحديد خيار امتحانات الشهادة الإعدادية 2024-2025.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب، الذي يمكن تفعيله عبر منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب، مع التأكد من دقة البيانات المسجلة في قاعدة البيانات.

إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

بعد الدخول، ستظهر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل.

ملء البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

رفع صورة شخصية حديثة للطالب، مطابقة للصورة المقدمة للمدرسة.

مراجعة البيانات المسجلة بدقة، ثم النقر على حفظ البيانات والتسجيل.

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