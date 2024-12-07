آخر مهلة لتسليم استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، ومن المقرر أن تنطلق الاختبارات يوم 18 يناير المقبل وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية ستتولى وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، مع التأكيد على عقد الامتحانات بشكل موحد على مستوى كل محافظة، كما سيتم إعداد أسئلة الامتحانات من قبل الموجهين العموميين بالتنسيق مع اللجان الفنية المختصة.

تفاصيل الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية 2025

وسيعرض لكم الموجز تفاصيل الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية 2025

- تشمل الورقة الأولى تضم 9 أسئلة اختيار من متعدد لكل منها درجة واحدة.

- بينما تشمل الورقة الثانية 7 أسئلة مقالية بواقع 3 درجات لكل سؤال.

ويكون مجموع تصحيح الورقة الامتحانية من إجمالي 30 درجة، ثم يتم تقسيم النتيجة على اثنين لتحديد درجة الطالب من 15، ويطبق هذا النظام سواء أكانت الإجابات في كراسة مستقلة أم على نفس الورقة «نظام البوكليت».

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024\2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على أن تكون بداية التسجيل من يوم 5 ديسمبر الجاري وتستمر فترة التسجيل لمدة شهر كامل أي حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024.

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025؟

أوضحت الوزارة طريقة التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية 2025 على أن يكون التسجيل إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم وذلك عن طريق تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد للطالب، والذي يتم تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب، ويأتي ذلك بعد التأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها في قاعدة البيانات.

خطوات استمارة الصف الثالث الاعدادي 2025

- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وتسجيل البريد الإلكتروني للاستمارة.

- بعد ذلك قم بتسجيل الرقم السري الخاص بك.

- ثم ستظهر الاستمارة التي يجب على الطلاب تسجيلها.

- قم بتدوين البيانات المطلوبة منك.

- قم بتحميل صورة الطالب الشخصية وتكون مطابقة للصورة التي يتم إرسالها إلى المدرسة.

- وبالنهاية وبعد التأكد من جميع البيانات لدى الطالب قم بالضغط على كلمة «حفظ البيانات والتسجيل».

رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أعلنت الوزارة عن الرسوم المطلوبة لاستمارة الشهادة الإعدادية 2025 والتي بلغ سعرها 158 جنيها مصريا بالإضافة إلي 10 جنيهات لدعم مشروعات المدرسة التابع لها الطالب.

الأوراق المطلوبة للتقديم على امتحانات الشهادة الإعدادية 2024\2025

- إحضار عدد 3 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 6*4.

- إحضار الأصل من شهادة ميلاد الطالب المميكنة.

- إحضار الاستمارة الإلكترونية وتكون مطابقة للصور.

- كشف «12 د» ويمكن الحصول عليه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ومعه الأصل منه وصورة معتمدة من المدرسة.

- إحضار إيصال سداد الرسوم المالية للامتحانات.

- تقديم طابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

- إحضار بيان رسوب الطالب لأخر عام.

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