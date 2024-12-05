مواصفات امتحان اللغة العربية المرحلة الإعدادية.. اعرف الامتحان جاي ازاي؟

امتحان اللغة العربية المرحلة الإعدادية.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان اللغة العربية المرحلة الإعدادية وذلك استعداداً لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025، كما تضمنت هذه المواصفات عدة معايير تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة في التقييم وقياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مواصفات امتحان اللغة العربية المرحلة الإعدادية.

مواصفات امتحان اللغة العربية المرحلة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة في امتحان اللغة العربية يجب أن تكون في حدود المقرر الدراسي وأن تتوزع بما يتناسب مع نواتج التعلم، كما شددت على ضرورة تنوع مستويات الأسئلة، بحيث تشمل أسئلة سهلة وأخرى صعبة لتمييز مستويات التحصيل بين الطلاب، ووضعت الوزارة أهمية كبيرة على أن تكون الأسئلة محددة وواضحة، مع التأكد من جودة تنسيق الورقة الامتحانية، بما في ذلك حجم الخط والمسافات بين الأسطر.

أما بالنسبة لموضوعات التعبير، فقد حرصت الوزارة على أن تتوافق مع ميول الطلاب واهتماماتهم، مع إتاحة قدر من الحرية لهم في اختيار الموضوعات، ويهدف هذا النوع من الأسئلة إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار وتقديمها بأسلوب سليم، مع مراعاة المعايير الإجرائية في التصحيح مثل الإملاء والخط والنحو، وفيما يتعلق بأسئلة القراءة، فقد تم تحديد أن تقيس قدرة الطالب على استنتاج العلاقات بين أحداث القصة وشخصياتها، واستخلاص المغزى منها، كما تشمل أسئلة النصوص قياس فهم النصوص وتذوق الأسلوب اللغوي والشعري، وإبداء الرأي النقدي في النصوص المقدمة.

أما أسئلة النحو فيراعى أن تقيس قدرة الطالب على التالي:

ـ مهارة إعراب الكلمات وبيان المواضع الصحيحة لبعضها.

- القدرة على تطبيق بعض القواعد النحوية التي درسها الطالب في هذا العام بنسبة لا تقل عن 80% وبنسبة 20% تقريبا مما درسه في الأعوام السابقة.

-مهارة الطالب في التمييز بين الصواب والخطأ في الضبط الإعرابي.

قدرة الطالب على توظيف الصيغ المختلفة للكلمة

-مهارة الطالب في استخدام الأساليب المختلفة بطريقة صحيحة.

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