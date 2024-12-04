نصائح للحفاظ على تابلت الوزارة للصف الأول الثانوي بعد توزيعه على الطلاب

أصدرت المدارس الثانوية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية مجموعة من التنبيهات للطلاب للحفاظ على تابلت الوزارة الموزع حديثاً لطلاب الصف الأول الثانوي ،وذلك ضمن جهود الوزارة لتسهيل العملية التعليمية باستخدام التقنية الحديثة.

وتهدف هذه التنبيهات بشأن تابلت الوزارة، إلى إرشاد الطلاب لكيفية الاستخدام الأمثل للجهاز وحمايته من الأضرار، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية نصائح للحفاظ على تابلت الوزارة للصف الأول الثانوي.



نصائح للحفاظ على تابلت الوزارة

قدمت وزارة التربية والتعليم، عدة نصائح هامة للحفاظ على التابلت وضمان استدامته، من أبرز هذه النصائح، استخدام الشاحن الأصلي المرفق مع التابلت للحفاظ على البطارية، وإغلاق الجهاز عند عدم الحاجة إليه لتوفير الطاقة، كما ينصح بعدم فتح الجهاز أو صيانته في أماكن غير معتمدة من شركة "سامسونج" لتجنب حدوث أي أعطال.

كما أكدت الوزارة على ضرورة تجنب تركيب شاشات حماية قد تؤثر سلباً على حساسية الشاشة مع مرور الوقت، وأوصى باستخدام تابلت الوزارة لأغراض تعليمية فقط، حيث تم برمجته للتركيز على الوصول إلى بنك المعرفة المصري ومحركات البحث العلمي، مما يعزز دور الجهاز في العملية التعليمية.

من جانب آخر، شدد التقرير على ضرورة الحفاظ على سرية الحسابات وكلمات المرور المرتبطة بالجهاز، وتجنب شحنه لفترات طويلة لتفادي ارتفاع درجة حرارته، كما نصح الطلاب بحماية الجهاز من الخدوش أو الضياع أو السرقة، بالإضافة إلى الامتناع عن تحميل أي تطبيقات أو برامج غير مخصصة للاستخدام التعليمي، تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المبذولة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة للطلاب، مع ضمان الاستفادة القصوى من التكنولوجيا في تحسين جودة التعليم.

وفي سياق اخر، حددت وزارة التربية والتعليم، موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 ، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

وفي سياق آخر، قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، عدم إصدار أية أوامر نقل أو ندب المعلمين خلال العام الدراسي لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين نهائيًا، إلا بعد عرض تلك النشرات على مديري المديرية التعليمية بأسيوط، كما شددت المديرية على ضرورة توضيح أسباب إصدار أوامر النقل أو ندب المعلمين.

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