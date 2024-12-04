رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. اعرف خطوات التسجيل

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط و خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، وذلك من أجل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية .

التعليم الإعدادي

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، في يناير المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنها المجلس الأعلى للتعليم قبل ، حيث أن تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية الإلكتروني، يعتبر خطوة هامة لضمان مشاركة الطلاب في الامتحانات بموعدها المحدد.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، حيث يتم الدخول أولاً إلى رابط التسجيل الرسمي المتاح عبر موقع وزارة التربية والتعليم، كما يجب على الطالب استخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به لتسجيل الدخول، وفي حال عدم امتلاكه بريدًا إلكترونيًا، يمكنه إنشاء حساب جديد.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

وفيما يلي سنوضح لكم خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 من خلال الرابط ، والتي جاءت كالتالي :

الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا يجب على الطالب تسجيل الدخول من خلال بريده الإلكتروني المدرسي، وفي حال عدم امتلاكه لهذا البريد، يمكنه إنشاء حساب جديد. تعبئة البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والعنوان. يجب على الطالب رفع صورة شخصية حديثة له. بعد ملء كافة البيانات، يجب الضغط على أيقونة "حفظ البيانات" لتأكيد التسجيل. بعد حفظ البيانات، يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالشكل الملون، ويجب تقديمها إلى المدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

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