تعرف على رابط وخطوات التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت مديريات وإدارات التعليم في مختلف المحافظات عن المستندات المطلوبة لاستكمال استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025، والتي ستُعقد في 18 يناير المقبل، ومع اقتراب الموعد المحدد، يتزايد اهتمام طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بالتعرف على الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة؛ لضمان التسجيل الصحيح في امتحانات الشهادة الإعدادية.

يُقدم موقع الموجز في هذا التقرير شرحًا تفصيليًا للأوراق المطلوبة للتقديم في الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى استعراض رسوم التسجيل المقررة ورابط التقديم الإلكتروني الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم لتسهيل عملية التسجيل لطلاب الشهادة الإعدادية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات مكثفة من قبل وزارة التربية والتعليم لضمان تنظيم امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل سلس ومنضبط، حيث تُعد هذه المرحلة من المحطات التعليمية الهامة التي تتطلب توخي الدقة، في استيفاء الشروط الإدارية والفنية لضمان مشاركة الطلاب دون أي عقبات.

مستندات استمارة الشهادة الإعدادية 2025

-تقديم 5 صور شخصية للطالب بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء، مع كتابة الاسم بالكمبيوتر.

-إيصال سداد رسوم امتحان الشهادة الإعدادية، يتم دفعه في البريد.

-أصل شهادة الميلاد مع صورة طبق الأصل منها.

-طباعة الاستمارة الإلكترونية مُلونة بعد حفظها على الموقع مع الصورة الشخصية، بالإضافة لطابع دعم المشروعات التعليمية بقيمة 10 جنيهات، وحافظة شفافة، وصورة إيصال المصروفات المدرسية.

-صورة إيصال الدفع البريدي، مع صورة بطاقة ولي الأمر

طلاب

رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

ويستعرض موقع الموجز، تفاصيل الرسوم المطلوبة لهذه الاستمارة، حيث أعلنت الوزارة أن رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2025 تبلغ 158 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى 10 جنيهات لدعم مشروعات المدرسة التابع لها الطالب.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

-زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وتسجيل البريد الإلكتروني من هنا.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- تعبئة الاستمارة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة.

- تحميل صورة شخصية للطالب تكون مطابقة للصور التي سيتم إرسالها إلى المدرسة.

- التأكد من صحة البيانات، ثم الضغط على "حفظ البيانات والتسجيل".

. يُذكر أن باب التقديم سيُغلق رسميًا في 31 من الشهر الجاري، مما يتطلب من الطلاب وأولياء أمورهم الإسراع في استكمال المتطلبات الضرورية

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