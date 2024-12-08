موعد امتحانات نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات نصف العام لطلاب صفوف للنقل والشهادة الإعدادية، حيث يتساءل أولياء الأمور عن الموعد المحدد لانطلاق الامتحانات موعد انطلاق الإجازة الرسمية لنصف العام.

ويستعرض موقع " الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة موعد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى معرفة ضوابط وإجراءات الامتحانات بالمدارس.

موعد امتحانات نصف العام

موعد امتحانات نصف العام لصفوف النقل

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام للطلاب صفوف النقل في 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 يناير 2025، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 25 يناير.

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية ستبدأ في 18 يناير وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته، وتستمر إجازة نصف العام لجميع المراحل الدراسية من من يناير 25 إلى 6 فبراير 2025.

موعد امتحانات نصف العام

ضوابط امتحانات نصف العام الدراسي

تُعد فترة الامتحانات جزءًا من الأيام الدراسية الفعلية، وتُحسب ضمن نسبة الحضور القانونية للطلاب.

مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين:

تُجنب عقد الامتحانات خلال أيام أعياد الأخوة المسيحيين، التي توافق 6، 7، و8 يناير 2025.

ضرورة تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحانات في جميع اللجان.

اتخاذ تدابير مشددة لتنظيم وسلامة سير العملية الامتحانية.

مواصفات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

10% للتذكر.

30% للفهم.

40% للتطبيق.

20% لحل المشكلات.

موعد إجازة نصف العام بالمدارس

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس للعام الدراسي يوم 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، كما تنطبق هذه الإجازة على طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن وفقًا للجدول الزمني من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، حيث يعود الطلاب لاستئناف دراستهم بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي 2025.

اقرأ أيضًا

تعرف على رابط وخطوات التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية 2025

موعد وضوابط امتحانات الترم الأول للنقل والشهادة الإعدادية 2025