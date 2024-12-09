وزير التعليم يقرر تصميم منصات بالذكاء الاصطناعي.. إليك التفاصيل

استقبل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، كيرياكوس بييراكاكيس وزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة في اليونان، ونيكولاوس باباجورجيو سفير اليونان في مصر، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي وإنشاء منصات بالذكاء الاصطناعي ، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

التعليم تقرر تصميم منصات بالذكاء الاصطناعي

وخلال اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم على أهمية دمج التكنولوجيا الرقمية و الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تلعب دوراً حيوياً في تعزيز مهارات الطلاب لمواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين، كما أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منصات تعليمية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الطلاب المستقبلية في مجالات البرمجة وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس.

توسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أشار الوزير إلى الدعم الكبير الذي يقدمه القطاع الحكومي، لافتاً إلى تحسن الصورة الذهنية للتعليم الفني بفضل التعاون مع شركاء صناعيين، كما كشف عن خطط لتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي انطلقت عام 2018 بثلاث مدارس، لتصل حالياً إلى 82 مدرسة، مع التركيز على توفير تخصصات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل.

من جانبه، عبّر وزير التعليم اليوناني عن سعادته بزيارة مصر، وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا الرقمية والتعليم الفني، مع تسليط الضوء على أجندة اليونان الطموحة لتطوير التعليم الفني وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمت مناقشة جهود البلدين في تحديث أنظمة التعليم وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة.

رسوم استمارة الشهادة الاعدادية 2025

وفي سياق اخر، أعلنت الوزارة عن رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2025، والتي تقدر بحوالي 158 جنيهًا، بالإضافة إلى 10 جنيهات لدعم مشروعات المدرسة، يتطلب التقديم أيضًا بعض الأوراق مثل شهادة ميلاد مميكنة، وصور شخصية، وإيصال سداد الرسوم، بالإضافة إلى مستندات إضافية في حال كان الطالب "منازل"، كما يجب على الطلاب الانتباه إلى ضرورة تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

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