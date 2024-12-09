التعليم توضح موعد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

المواد غير المضافة للمجموع.. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والتي تُعد جزءًا أساسيًا من المنهج الدراسي، حيث تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في مجالات مثل التربية الدينية، التربية الوطنية، والأنشطة الفنية، وعلى الرغم من عدم احتساب هذه المواد في المجموع النهائي للدرجات، إلا أن اجتيازها يعد ضروريًا للانتقال إلى المرحلة الدراسية التالية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



موعد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

ووفقًا للجداول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم ستُجرى امتحانات هذه المواد في الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول، مما يمنح الطلاب الوقت الكافي للاستعداد، كما ستُنفذ الامتحانات داخل المدارس وتحت إشراف كامل من إداراتها، لضمان سيرها بشكل منظم وفعال، كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الامتحانات تهدف إلى تقييم الجوانب السلوكية والمعرفية للطلاب، موضحة أن الأسئلة ستكون بسيطة وتعكس ما تم دراسته طوال الفصل الدراسي دون تعقيد أو أسئلة خارج المنهج.

المواد غير المضافة للمجموع

نصائح الوزارة بشأن المواد غير المضافة للمجموع

كما نصحت وزارة التربية والتعليم الطلاب بتنظيم وقتهم بين المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع، وذلك في إطار التحضير الجيد للامتحانات تخصيص وقت يومي لمراجعة هذه المواد لتعزيز فهمهم واستيعابهم للمفاهيم الرئيسية، مشددة على ضرورة الحضور الإلزامي لجميع الطلاب، حيث تُعد هذه الامتحانات فرصة لتطوير جوانب متعددة من شخصية الطالب بما في ذلك تعزيز ثقته بنفسه، من جانبها، دعت الوزارة أولياء الأمور إلى متابعة جداول الامتحانات وتشجيع أبنائهم على الاستعداد الجيد لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وفي سياق اخر، ضوابط وزارة التربية والتعليم مجموعة ضوابط قبل اداء متحانات الترم الاول 2025

• تعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية

• كما تبدأ امتحانات المواد الأساسية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية 11 يناير 2025

• تعقد امتحانات المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع داخل المدارس

• جداول امتحانات صفوف النقل لن تتضمن المواد غير المضافة للمجموع، والمست

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