ضوابط امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع، خلال فصل الدراسي الأول المقرر أن تبدأ في 11 من شهر يناير القادم وجاءت الضوابط على النحو التالي:

ننشر ضوابط امتحانات الترم الاول 2025

• تعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية

• تبدأ امتحانات المواد الأساسية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية 11 يناير 2025

• تعقد امتحانات المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع داخل المدارس

• جداول امتحانات صفوف النقل لن تتضمن المواد غير المضافة للمجموع، والمستوى الرفيع.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، موعد إجازة نصف العام 2025.

كما أوضحت الوزارة، أن تبدأ إجازة نصف العام 2025 من السبت الموافق 25 يناير المُقبل، وحتى الخميس 6 فبراير 2025، على أن تكون مدة الإجازة أسبوعين.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

ووفقًا لذلك، سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، 24 مايو 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025 لطلاب المدارس، معلنة عن قراراتها النهائية بهذا الشأن والتي تمثلت فيما يلي:-

- تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم الأحد القادم الموافق 8 سبتمبر 2024.

- تبدأ الدراسة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم السبت 21 سبتمبر2024.

- تنتهي الدراسة في العام الدراسي 2024 / 2025 رسميا يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

- يستمر الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024 / 2025 من 21 سبتمبر 2024 حتى الخميس 23 يناير 2025.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024 / 2025 يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

- إجازة نصف العام تمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 ، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

اقرأ أيضًا

طريقة توزيع درجات أعمال السنة لصفوف النقل قبل امتحانات نصف العام

الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.. تفاصيل قانون مكافحة الغش