آخر ميعاد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. تفاصيل

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2024/2025، والتي تتيح للطلاب التقديم للامتحانات في الفصل الدراسي الأول، وقد بدأت عملية التسجيل في 5 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة شهر، على أن يكون آخر موعد لتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي في 31 ديسمبر 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

وتقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير خدمة التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي، حيث يتعين على الطلاب الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الذي يتم تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي للطلاب والمعلمين، من خلال هذه الخدمة يتمكن الطلاب من تسجيل بياناتهم الشخصية وتقديم الاستمارة بعد التأكد من صحتها، كما يتطلب رفع صورة شخصية حديثة للطالب.

الصف الثالث الإعدادي

كيفية تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

لتسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي، يجب اتباع خطوات محددة.

-تبدأ بزيارة الموقع الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

-اختيار خدمات الامتحانات الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد.

-بعد ذلك، يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة، وتسجيل الرقم السري، قبل تحميل صورة شخصية مطابقة للمواصفات المطلوبة.

كما أعلنت الوزارة عن رسوم استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2025، والتي تقدر بحوالي 158 جنيهًا، بالإضافة إلى 10 جنيهات لدعم مشروعات المدرسة. يتطلب التقديم أيضًا بعض الأوراق مثل شهادة ميلاد مميكنة، وصور شخصية، وإيصال سداد الرسوم، بالإضافة إلى مستندات إضافية في حال كان الطالب "منازل".

كما يجب على الطلاب الانتباه إلى ضرورة تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، وكذلك التأكد من صحة البيانات المسجلة قبل تقديم الاستمارة لضمان قبول طلباتهم بشكل صحيح.

أوراق التقديم بامتحانات الشهادة الإعداية 2024\2025

وجاءت الأوراق التي يقدم بها الطالب على امتحانات الشهادة الإعدادية 2024\2025، كما حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بنحو:-

- عدد (3) صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 6*4.

- احضار الأصل من شهادة ميلاد الطالب المميكنة.

- الاستمارة الإلكترونية وتكون مطابقة للصور.

- تقديم كشف 12 د ويمكن الحصول عليه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ومعه الأصل منه وصورة مٌعتمدة من المدرسة.

- إيصال سداد الرسوم المالية للامتحانات.

- تقديم طابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

- بيان رسوب الطالب لأخر عام.

- طلاب الصف الثالث الإعدادي «منازل» يجب تقديم خطاب الالتحاق بنظام المنازل.

- ألا يقل سن الطالب عن 14 عاماً.

- لا يزيد سن الطالب عن 18 عاماً

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