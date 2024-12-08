التعليم تصدر قرارًا لـ تقييم المدارس الفنية لطلاب منهجية الجدارات.. إليك التفاصيل

تقييم المدارس الفنية.. وجهت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية بتكليف المحققين بمهام التحقق الداخلى بأعمال تقييم المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات للعام الدراسي الحالي وفقًا لكل نوعية.

وويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الخاصة بتنفيذ تقييم المدارس الفنية لطلاب منهجية الجدارات، حيث أضافت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في خطابها للمديريات التعليمية بشأن تقييم المدارس الفنية التي تتبع نظام منهجية الجدارات أنها لن تقبل اعتذارات إلا من خلال مدير المديرية، وذلك بخطاب موجه للدكتور رئيس الادارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

تقييم المدارس الفنية

قرار تقييم المدارس الفنية

ومن جانبه، قالت وزارة التربية والتعليم إن قرار تنفيذ تقييم المدارس الفنية يأتى فى إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسى الحالى لطلاب التعليم الفنى في المدارس المطبق بها برامج منهجية الجدارات المهنية.

أعمال التقييم والتحقق بمدارس التعليم الفني

وأشارت الوزارة إلى أن تدريبات المرشحين على أعمال التحقق الداخلي، جاءت بناءًا على ترشيحات منسقي برامج التعليم الفني باللجنة النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالادارة المركزية لمدارس التعليم الفنى للمحققين الداخليين لتنفيذ أعمال التحقق الداخلى بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية.

تقييم المدارس الفنية

معايير تقييم طلاب المدارس الفنية

ولفتت وزارة التربية التعليم إلى أن هذه القرارات جاءت في ضوء تقييم المدارس الفنية والتحقق المعدلة المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف تأكيد صدق وموثوقية أدوات التقييم والتأكد من أن المقيمين يطبقون معايير التقييم بشكل موحد ومتسق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قرارات تقييم المدارس الفنية يتخذها المقيمون قبل إعلان النتائج للتأكد من سجلات التقييم والتحقق الداخلى دقيقة وكاملة ودعم المقيمين من خلال تقديم التغذية الراجعة والتوجيه والمشورة وتنفيذ إجراءات المدرسة للتعامل مع التماسات التقييم المقدمة من الطلاب.

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