نشرة الموجز التعليمية: طريقة توزيع درجات أعمال السنة لصفوف النقل.. ومواصفات البوكليت للشهادة الإعدادية.. مواعيد وضوابط الامتحانات

نشرة الموجز التعليمية.. يستعرض موقع “الموجز” تفاصيل أهم أخبار التعليم التي حدثت على مدار الساعة وتتضمن الموضوعات تفاصيل مواصفات البوكليت لطلاب الشهادة الإعدادية، وطريقة توزيع درجات صفوف النقل بالإضافة إالى عدد من الموضوعات الهامة والتي تهم جميع المراحل الدراسية ما قبل الجامعي.

نشرة الموجز التعليمية

تقدم نشرة الموجز التعليمية صباحًا ومساءًا لتغطية جميع أخبار التعليم الهامة والتي تصدر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع الطلاب وأولياء الأمور لأخبارهم بأخر المستجدات، خاصة أخبار الامتحانات موعدها وهي كالتالي:

طريقة توزيع درجات أعمال السنة لصفوف النقل قبل امتحانات نصف العام

تساءل الطلاب وأولياء أمورهم عن توزيع درجات أعمال السنة لصفوف النقل قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لحساب الدرجات التي توزع على الحضور والمواظبة والسلوك، بالإضافة إلى درجات امتحانات الشهر.

نشرة الموجز التعليمية



ويستعرض موقع “الموجز” توزيع درجات أعمال السنة لصفوف النقل التي حددتها وزارة التربية والتعليم والزيادة التي أعلنت عنها خلال الشهور الماضية لتكون من مجموع الطالب.

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مواصفات البوكليت للشهادة الإعدادية 2025.. وشكل اسئلة الامتحانات

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور حول مواصفات البوكليت للشهادة الإعدادية 2025 والتي طبقته وزارة التربية والتعليم العام الحالي لطلاب الصف الثالث الإعدادي في امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة حول مواصفات البوكليت للشهادة الإعدادية 2025 والتي سيؤديها الطلاب في امتحانات نصف العام والتي ستبدأ يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025.

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مواعيد وضوابط امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني الترم الأول 2025| تفاصيل



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا موجهًا إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، تتضمن مواعيد وضوابط امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025، وذلك استنادًا إلى الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

نشرة الموجز التعليمية

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المستندات المطلوبة في استمارة الشهادة الإعدادية 2025



حددت مديريات والإدارات التعليمية المستندات المطلوبة في استمارة الشهادة الإعدادية 2025 للتقدم للامتحانات المقرر عقدها يوم 18 يناير القادم، لذلك يتساءل الطلاب حول المستندات وطريقة التقديم للامتحانات.

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مشاكل بصرية أو سمعية.. البرنامج العلاجي لضعف الطلاب في العلوم



تعتبر مشكلة ضعف الأداء الدراسي في مادة العلوم من التحديات التي تواجه العديد من الطلاب في المدارس، فقد أظهرت الدراسات أن هناك أسباباً متعددة تؤثر سلباً على مستوى الفهم والتحصيل العلمي لدى هؤلاء الطلاب.



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