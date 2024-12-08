نماذج امتحان مادة العربي الصف الأول الابتدائي 2024 في مصر.. هتحل صح

نماذج امتحانات الصف الأول الابتدائي.. أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن طرح نماذج امتحان مادة العربي لطلاب الصف الأول الابتدائي لعام 2024، وذلك عبر بوابة التعليم الإلكتروني التابعة للوزارة.

وتُعد عملية طرح نماذج امتحانات المواد المختلفة، بمثابة دعم للطلاب في تحضيرهم للامتحانات، حيث توفر النماذج التدريبية التي تشمل أجزاء من منهج اللغة العربية، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



نماذج امتحان مادة العربي الصف الأول الابتدائي

كما تشمل نماذج امتحان مادة العربي لطلاب الصف الأول الابتدائي مجموعة من الأسئلة التي تمثل جزئيات المنهج، مثل تكوين الكلمات، إكمال الأمثلة، تحديد الحروف الصحيحة، ترتيب الجمل، واستخدام حروف الإشارة، حيث تهدف هذه النماذج إلى إكساب الطلاب المهارات اللازمة لتطبيقها في الامتحانات الفعلية.

نماذج امتحان مادة العربي الصف الأول الابتدائي

نماذج امتحان مادة العربي الصف الأول الابتدائي

نماذج امتحان مادة العربي الصف الأول الابتدائي

مواعيد امتحانات صفوف النقل

وفيما يخص مواعيد امتحانات صفوف النقل، أوضحت الوزارة أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ستنطلق في 11 يناير 2025، وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه، كما ستُجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، بينما يُعقد امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية مع تخصيص نصف ساعة فاصلة بين الفترتين للطلاب.

كما حددت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من الضوابط الهامة لتنظيم الورقة الامتحانية، مثل ضمان تناسب الأسئلة مع نواتج التعلم المستهدفة، وتوزيع الأسئلة بشكل يتماشى مع مستويات الصعوبة المختلفة لتمييز مستويات تحصيل الطلاب، وشددت على ضرورة أن تكون الأسئلة واضحة ومحددة في صياغتها، مع الالتزام بتنسيق مناسب للورقة الامتحانية، من حيث حجم الخط والمسافات بين السطور، لضمان سهولة قراءتها.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق اخر، تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يوم 18 يناير 2025، وتنتهي في 23 يناير 2025، كما تُعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع، والمواد العملية، والمواد غير المضافة للمجموع قبل الامتحانات الأساسية.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على عدم إجراء امتحانات في أيام أعياد الإخوة المسيحيين، والتي توافق 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

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