خطة التعليم لبناء 17 ألف فصل سنويًا لمواجهة الكثافة الطلابية

مواجهة الكثافة الطلابية.. تُعد في المدارس أحد أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة التعليمية في العديد من الدول، خاصة مع تزايد عدد السكان والضغط المتزايد على المؤسسات التعليمية.

وتؤثر الكثافة العالية في الفصول بشكل مباشر على جودة التعليم، حيث تحد من قدرة المعلمين على متابعة جميع الطلاب بشكل فردي، وتقلل من فرص النقاش والتفاعل داخل الصفوف الدراسية ولهذا وضعت التعليم خطة محكمة لـ مواجهة الكثافة الطلابية ببناء 17 ألف فصل سنويًا.

مواجهة الكثافة الطلابية

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد تفاصيل اجتماع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الذي ترأسه لمجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة خلال العام الحالي، ومناقشة عدد من المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها، وكذلك مناقشة الموازنة العامة للخطة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالي 2025/ 2026.

وجاء الاجتماع بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية، وقيادات ومهندسي الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، إذ ثمن الوزير جهود الأبنية التعليمية الواضحة على أرض الواقع، والتي ساهمت وتساهم في تحدي مواجهة الكثافة الطلابية، لافتًا إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على بناء الإنسان المصرى، وأن يكون الطالب مؤهلًا لسوق العمل، وقادرًا على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

الآليات وحلول التحديات التي تواجه العملية التعليمية

وتم خلال الاجتماع عرض الآليات وحلول التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم على أرض الواقع بذل العديد من الجهود لتصل نسبة حضور الطلاب حاليًا إلى أكثر من 95% في مختلف مدارس الجمهورية لـ مواجهة الكثافة الطلابية.

وزير التعليم - مواجهة الكثافة الطلابية

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الوزارة تعمل من خلال خطة واضحة مع هيئة الأبنية التعليمية لتوفير العديد من قطع الأراضي لبناء مدارس عليها ومواجهة الكثافة الطلابية، كما تم استحداث 98 ألف فصل خلال العام الدراسي الحالي من خلال تنفيذ العديد من الآليات والحلول الفنية.

مواصلة انضباط العملية التعليمية

إذ شدد بأن هدف التعليم الأساسي خلال المرحلة الحالية مواصلة انضباط العملية التعليمية وانتظام الطلاب في الحضور، وتفعيل دور المدارس في التربية والتعلم الحقيقي، مثمنًا دور هيئة الأبنية التعليمية الذى يعد أحد العناصر الأساسية لحل تحدي الكثافات الطلابية من خلال دراسة أعدتها الهيئة لجميع المحافظات.

كما نوه بمواصلة نجاح انضباط العملية التعليمية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وهيئة الأبنية التعليمية، من خلال مواجهة الكثافة الطلابية، لافتًا إلى أن هناك زيادة فى أعداد الطلاب الملتحقة بالمدارس سنويا بما يقرب من 700 ألف طالب فى حاجة إلى 17 ألف فصل، مما يتطلب بذل جهود مكثفة للإبقاء على كثافة الفصول بما لا يتعدى 50 طالب في الفصل.

وزير التعليم - مواجهة الكثافة الطلابية

للتعامل مع هذا التحدي، تبذل الحكومات جهودًا كبيرة لتنفيذ حلول مستدامة تسهم في تخفيف الضغط على المدارس، ومن أبرز هذه الحلول التوسع في بناء المدارس الجديدة، وتقليل أعداد الطلاب في الفصول من خلال إنشاء مدارس مجتمعية أو نظام الفترتين، كما يتم التركيز على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، مما يتيح استخدام التعليم الإلكتروني كوسيلة لتخفيف العبء عن الفصول التقليدية.

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