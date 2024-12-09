منح إجازة أربع أيام بالمدارس للطلاب والمعلمين بقرار رسمي

قررت وزارة التربية والتعليم منح إجازة أربع أيام بالمدارس للطلاب والمعلمين في جميع المدارس بكافة محافظات مصر بشكل متواصل بين امتحانات نصف العام الدراسي والتي ستنطلق يوم 11 يناير وتستمر حتى 23 يناير 2025.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل قرار وزارة التربية والتعليم بمنح إجازة أربع أيام بالمدارس للطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى معرفة الخريطة الزمنية التي حددتها الوزارة للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

إجازة أربع أيام بالمدارس

منح إجازة أربع أيام بالمدارس

وبعد معرفة قرار منح إجازة أربع أيام بالمدارس شددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بمنح إجازة أربع أيام بالمدارس وعدم إجراء امتحانات نصف العام الدراسي في هذه الأيام لأنها أعياد المسيحيين وذلك خلال أيام 6 و7و8 و19 من شهر يناير 2025، مع ومراعاة ذلك خلال وضع الجداول.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي

حددت وزارة التربية والتعليم امتحانات نصف العام الدراسي الأول لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثاني الثانوي يوم 11 يناير إلى 16 يناير، فيما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 18يناير إلى 23 يناير وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

21 سبتمبر: انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والخاصة.

5 يونيو: انتهاء العام الدراسي بجميع المدارس الحكومية والخاصة.

35 أسبوعًا: إجمالي أسابيع الدراسة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

21 سبتمبر: بدء الفصل الدراسي الأول لجميع المدارس.

8 يناير: انطلاق امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

إجازة أربع أيام بالمدارس

11 يناير: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

18 يناير: بداية امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

23 يناير: انتهاء الامتحانات وختام الفصل الدراسي الأول.

25 يناير إلى 6 فبراير: إجازة نصف العام لجميع الطلاب.

8 فبراير: بدء الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس.

12 أبريل: تنفيذ البرنامج العلاجي للفصل الدراسي الثاني بمدارس الجدارات.

24 مايو:

24 مايو: بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

3 مايو: انطلاق امتحانات الجدارات لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

5 يونيو: انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

31 مايو: بدء امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بنظاميها.

14 يونيو: انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة.

106 يومًا: عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول بعد خصم الإجازات.

97 يومًا: عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني بعد خصم الإجازات.

203 أيام: المدة الإجمالية للدراسة الفعلية خلال العام الدراسي.

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