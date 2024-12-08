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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

رابط تحميل التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي للمراحل المدرسية

التقييم الأسبوعي
التقييم الأسبوعي

تحميل التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي.. مع اقتراب امتحانات نصف العام الدراسي يبحث الطلاب وأولياء عن الرابط الرسمي للحصول على التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي من بوابة التعليم الإلكتروني لأنها ضمن أعمال السنة التي تضاف لدرجات الامتحانات النهائية.

ويستعرض موقع “الموجز” طريقة الحصول على تحميل التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي لجميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى معرفة طريقة توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل.

 التقييم الأسبوعي

رابط تحميل التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي

يمكن لأولياء الأمور أو الطلاب بالمرحلة الابتدائية أو الإعدادية الحصول على لينك  تحميل التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي من خلال بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــا.

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 طريقة تحميل التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي لكل مرحلة

يمكن الحصول على نسخ تحميل التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي بصيغة الـ pdf من خلال بوابة التعليم الإلكتروني لكل مرحلة دراسية وللحصول عليها اتبع الخطوات التالية: 

  • الدخول إلى موقع بوابة التعليم الإلكتروني من هنـــــــــــا
  • ستتيح لك اختيارات المرحلة التعليمية منها “الابتدائية والإعدادية والثانوية ومرحلة رياض الأطفال”
  • يرجي اختيار المرحلة التي بها مثال “اختيار المرحلة الابتدائية”
  • بعد ذلك اختار السنة الدرسية “وهي المرحلة التي تدرسها الآن”
  • اختيار الفصل الدراسي سواء “الأول أو الثاني”
  • اختيار نوع المحتوى ومن هنا تستطيع اختيار خدمة التقييمات الأسبوعية والواجبات.
 التقييم الأسبوعي

طريقة توزيع أعمال السنة لصفوف النقل 

حددت وزارة التربية والتعليم المجموع الكلي لأعمال السنة 100 درجة وتنقسم إلى المهام التحريرية وكراسة الأداء الصفي والمهام المنزلية والتي تشمل الواجبات وأسئلة التقييم الأسبوعي، بالإضافة إلى الحضور والمواظبة وتكون درجاتهم كالتالي: 

- المهام التحريرية 60 درجة
- كراسة الأداء الصفي 20 
- المهام المنزلية 20
- أسئلة التقييم الأسبوعي20 
- الحضور والمواظبة 5 درجات

تقييم أداء طلاب صفوف النقل

ترسل المديريات التعليمية والمدارس الأداءات والتقييمات لأولياء أمور صفوف النقل على شكل ألوان وهذه تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي وكالتالي: 

  • اللون الأزرق يفوق التوقعات دائما من 85% إلى 100% .
  • اللون الأخضر يلبي التوقعات من 65% لأقل من 85%.
  • اللون الأخضر يلبي التوقعات أحيانا من 50% لأقل من 65%.
  • اللون الأحمر أقل من المتوقع  من 1% الى اقل من 50%.

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