نموذج امتحان مادة العربي الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024

نموذج امتحان مادة العربي.. يستعد طلاب الصف الثالث الاعدادي لخوض امتحانات منتصف العام الدراسي 2024-2025، والتي من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وستستمر الامتحانات لمدة ستة أيام، حيث سيتم نشر الجداول الخاصة بالامتحانات في وقت لاحق، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية نموذج امتحان مادة العربي.



امتحان مادة العربي الصف الثالث الإعدادي

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم نموذج استرشاديًا لامتحان اللغة العربية الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2024 عبر بوابة التعليم الإلكتروني الرسمية، يأتي ذلك في خطوة لتوفير الدعم للطلاب

وكانت حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي لعام 2025، حيث تبدأ في 18 يناير وتنتهي في 23 من نفس الشهر، وهذه التواريخ تم الإعلان عنها ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025.

نموذج امتحان مادة العربي الصف الثالث الاعدادي

نموذج امتحان مادة العربي الصف الثالث الاعدادي

نموذج امتحان مادة العربي الصف الثالث الاعدادي

نموذج امتحان مادة العربي الصف الثالث الاعدادي

وفيما يتعلق بالاستعدادات للامتحانات، يمكن للطلاب تحميل نماذج امتحانات استرشادية لجميع المواد عبر بوابة التعليم الإلكتروني للوزارة، وتشمل النماذج مواد مثل اللغة الإنجليزية، الجغرافيا، العلوم، والدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الأول 2023-2024، والتي يمكن الوصول إليها من خلال روابط محددة على الموقع الرسمي للوزارة، يأتي توفير هذه النماذج كجزء من جهود الوزارة لدعم الطلاب في تحضيرهم للامتحانات وتقديم المساعدة اللازمة لهم للاستعداد بشكل جيد.

رابط تحميل النموذج الاسترشادي مادة اللغة الإنجليزية الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول 2023-2024، من هنـــــا.

رابط تحميل النموذج الاسترشادي مادة الجغرافيا الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول 2023-2024، من هنــــــا.

رابط تحميل النموذج الاسترشادي مادة العلوم الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول 2023-2024، من هنــــــا.

رابط تحميل النموذج الاسترشادي مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الأول 2023-2024، من هنــــــا.

رابط تحميل كافة النماذج الاسترشادية في جميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول 2023-2024، من هنـــــا.

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