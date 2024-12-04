موعد أجازة نصف العام للجامعات والمدارس .. اعرف التفاصيل

يتزايد اهتمام الطلاب والطلاب في معرفة مواعيد هذه اجازة نصف العام للجامعات والمدارس والتي يتم تحددها من قِبل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في إطار الخطة الزمنية للعام الدراسي، تعد أأأجازة نصف العام من أبرز الفترات التي ينتظرها الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، حيث تمنحهم فرصة للراحة واستعادة النشاط.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد اجازة نصف العام للجامعات والمدارس.



مواعيد أجازة نصف العام 2024-2025

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اجازة نصف العام للمدارس ستبدأ يوم السبت 25 يناير 2025، على أن تنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025، أي لمدة أسبوعين، و تشمل هذه الإجازة جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة، بما في ذلك المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات.

موعد أجازة نصف العام للجامعات

أما في الجامعات، فتتزامن مواعيد إجازة نصف العام مع تلك التي تخص المدارس، إلا أن بعض الكليات قد تشهد اختلافات طفيفة في مواعيد الاختبارات والإجازات بناءً على جداول كل جامعة، كما هو الحال في كل عام، يتقارب موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات مع تلك التي تحددها وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات في 11 يناير 2025.

جدير بالذكر أنه، تعتبر هذه الإجازة فرصة للطلاب لتجديد طاقتهم والتخطيط للفصل الدراسي المقبل، بينما يمكنهم استغلال الوقت في المراجعة الدراسية، أو تنمية المهارات الشخصية والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تساعد على تعزيز قدراتهم الأكاديمية والشخصية.

وفي سياق اخر، تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، التي تتضمن مواعيد بدء وانتهاء الفصول الدراسية، الإجازات، بالإضافة إلى مواعيد الامتحانات النهائية، وجاءت الخطة على النحو التالي:

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية إجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية إجازة منتصف العام.

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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