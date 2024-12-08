موعد بدء إجازة الترم الأول 2025 للمدارس والجامعات

تبدأ إجازة الترم الأول 2025 للمدارس والجامعات في منتصف شهر يناير القادم ولكن يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد بالتحديد لتشجيع الطلاب على مداومة المذاكرة حتى يستطيع الاستمتاع بإجازة نصف العام الدراسي.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل موعد إجازة الترم الأول 2025 والتي ستبدأ بعد امتحانات نصف العام الدراسي الأول بالمدارس لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة اجازة طلاب الجامعات.

اجازة الترم الاول 2025

مواعيد إجازة الترم الأول 2025 للمدارس

تبدأ إجازة الترم الأول 2025 للمدارس يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتشمل طلاب صفوف النقل من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، وتستمر حتى يوم 6 فبراير 2025 وستنتهي الدراسة في الفصل الأول يوم الخميس 23 يناير 2025.

موعد إجازة الترم الأول 2025 للجامعات

تبدأ موعد إجازة الترم الأول 2025 للجامعات يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 أيضًا، ومن وتنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، وتبدأ دراسة الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

موعد امتحانات الترم الأول للمدارس

من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول للمدارس للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم السبت 11 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 16 يناير 2025، وتُجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية.

اجازة الترم الاول 2025

ومن المقرر أن تٌعقد في نفس الفترة امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى صفوف المرحلة الابتدائية من الثالث إلى السادس الابتدائي.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية فمن المقرر أن تبدأ يوم السبت 18 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس 23 يناير.

موعد امتحانات الترم الأول للجامعات

من المقرر بدء امتحانات الترم الأول بالجامعات 2025 يوم السبت 4 يناير 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 23 يناير 2025، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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