بعد قرار التعليم.. مزايا ومخاطر تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس

قررت وزارة التربية والتعليم تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس بجميع المراحل التعليمية وجعلت لها أيضًا تدريبات ومسابقات وفعاليات، من خلال التعاون مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج، مما أثار الأمر اهتمام أولياء الأمور.

ويستعرض موقع “الموجز” تصريحات الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس حول مزايا ومخاطر تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس وهل تنمي المهارات الذهنية لدى الطلاب؟.

تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس

مميزات قرار تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس

في هذا الشأن، قال الدكتور تامر شوقي، إن قرار تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس يتضمن العديد من المميزات، إلى جانب بعض المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

وأضاف شوقي عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن من أبرز مميزات تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس أنها تمثل نشاطًا ترفيهيًا للطلاب بعيدًا عن الضغط الدراسي، وتُعد من أرقى الرياضات عالميًا.

وأوضح شوقي أن لعبة الشطرنج لا تتطلب مساحة كبيرة لممارستها، تسهم في تنمية القدرات العقلية العليا مثل التخطيط والتنفيذ والمراجعة العقلية، بالإضافة إلى تنشط قدرات التذكر لدى الطلاب وإكساب الطالب قيمًا إيجابية مثل الصير وتقبل الخسارة واحترام الآخرين.

تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس

مخاطر تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس

وأشار الخبير التربوي إلى أن هناك مخاطر محتملة أيضًا لقرار تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس، وهو أن اللعبة قد لا تتناسب مع ميول الكثير من الطلاب، ولا تناسب الأطفال في المراحل الأولى من التعليم لأنها تتطلب قدرات عقلية تفوق مستواهم.

إدمان لعبة الشطرنج

ولفت إلى أن من أبرز مخاطرها هو عدم وجود وقت فراغ في الجدول الدراسي لممارستها، بالإضافة إلى نقص المعلمين المؤهلين والمتخصصين في تعليم اللعبة، وفي بعض الأحيان قد تخلق اتجاهات إيجابية نحو المقاهي، حيث تُعتبر المكان الأشهر لممارسة اللعبة، وقد تؤدي إلى الإدمان عليها، مما يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي، ويمكن أن تسبب مشكلات صحية مثل البدانة بسبب الجلوس لفترات طويلة أثناء ممارستها.

وأكد الدكتور شوقي أنه في كل الأحوال يجب التركيز بشكل أكبر على الألعاب الرياضية، سواء الفردية أو الجماعية، التي تتطلب جهدًا بدنيًا، نظرًا لأنها الأنسب لصحة الطلاب البدنية والعقلية، وتحقق فوائد مشابهة لتلك التي تقدمها لعبة الشطرنج.

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