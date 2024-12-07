تعميم رياضة الشطرنج بجميع مدارس الجمهورية.. إليك التفاصيل

أصدرت وزارة التربية والتعليم، توجيهًا جديدًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن رياضة الشطرنج، يقضي بتعميم رياضة الشطرنج في المدارس بمختلف المراحل التعليمية، يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعليم وتطوير المناهج لتحقيق التنمية المستدامة، وتماشيًا مع رؤية الدولة لدعم الأنشطة الرياضية البدنية والذهنية، مع التركيز على الشطرنج كوسيلة لتنمية المهارات الفكرية والإبداعية للطلاب.

تعزيز الرياضة الذهنية

أوضحت الوزارة أن تعميم رياضة الشطرنج يشمل تنظيم برامج تدريبية، وعقد مسابقات وفعاليات بالتعاون مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج، مع ضرورة إبلاغ الوزارة بما يتم تنفيذه، وأكدت أن هذه الخطوة تأتي بعد النجاحات التي حققتها بطولة الجمهورية الأولى لـ شطرنج المدارس العام الماضي، والتي أعقبها النجاح اللافت للبطولة الثانية خلال العام الحالي، وقد أثمرت هذه الفعاليات عن تعاون مثمر بين الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومستشار التربية الرياضية والعسكرية والاتحاد المصري للشطرنج.

رياضة الشطرنج

الشطرنج كأداة للتنمية

ويستعرض الموجز، تعتبر رياضة الشطرنج أداة تعليمية فعّالة تسهم في صقل مهارات التفكير والتحليل، وتساعد على بناء أجيال قادرة على الابتكار والإبداع، وأشارت الوزارة إلى أن إدماج الشطرنج في الأنشطة المدرسية يمثل جزءًا من رؤية شاملة؛ لتنشئة جيل واعٍ ومدرك لمسؤولياته تجاه بناء مستقبل الوطن، كما يُعزز الشطرنج القدرات الذهنية للطلاب، مما ينعكس إيجابًا على تحصيلهم الدراسي ومهاراتهم الحياتية.

توجيهات وتنسيق

طالبت الوزارة المديريات التعليمية بتطبيق هذا التوجيه في جميع المدارس، وضمان التعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج لتنظيم الأنشطة بشكل منهجي وفعال، وأكدت الوزارة أهمية هذه المبادرة كجزء من استراتيجية أوسع لتطوير التعليم المصري، وربطه بالتنمية المستدامة في المجالات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية.

رؤية مستقبلية

يمثل تعميم رياضة الشطرنج في المدارس خطوة محورية نحو تحسين جودة التعليم في مصر، وإعداد الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل بعقول مبدعة وأفكار مبتكرة، ويُظهر هذا التوجه التزام الدولة بتطوير التعليم ليس فقط في محتوى المناهج، ولكن أيضًا من خلال إدماج الأنشطة التي تعزز النمو الشامل للطلاب على المستويات كافة.

اقرأ أيضا

تعرف على رابط وخطوات التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية 2025

خطة التعليم لبناء 17 ألف فصل سنويًا لمواجهة الكثافة الطلابية