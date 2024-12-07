بعد تعميمه في المدارس.. نكشف طريقة لعب الشطرنج وسر القرار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إدراج لعبة الشطرنج ضمن الأنشطة المدرسية، وذلك بهدف إثراء حياة الطلاب المدرسية، ولزيادة التركيز وتنمية الذكاء لديهم، لذا يرصد الموجز عبر السطور التالية كل ما يتعلق بهذه اللعبة الاستراتيجية.





ما هي لعبة الشطرنج؟



تعتبر لعبة الشطرنج لعبة لوحية استراتيجية يشترك فيها شخصان وتكون على رقعة مربعة مقسمة إلى 64 مربعًا، وبكون لكل لاعب 16 قطعة مختلفة الشكل والوظيفة.



كيف تفوز في لعبة الشطرنج؟



يعتبر الهدف الرئيسي في لعبة الشطرنج حتى يفوز أحد الطرفين المتنافسين في اللعبة في وضع ملك الخصم في "الشاه مات"، وهذا يعني أن يضع أحد المتنافسين الأخر في وضع لا يستطيع من خلاله الهرب من الهجوم.

لعبة الشطرنج





أهم عناصر لعبة الشطرنج



ويوضح الموجز أهم العناصر التي تتكون منها لعبة الشطرنج وهي كالتالي:



- الرقعة: وهي لوحة تتكون من 64 مربعًا.

- القطع ويكون لكل لاعب 16 قطعة مختلفة مثل: الملك، الوزير، القلعة، الفيل، الفرس، البيادق.



3 نهايات للعبة الشطرنج وهي أما الوصول لمرحلة الشاه مات وهي وضع الملك في موضع لا يمكنه بعده الهرب وهذا تعني هزيمة الخصم.



وقد تنتهي لعبة الشطرنج بالاستسلام وهي حالة شعور الخصم بأنه لن يستطيه الفوز.



الحالة الثالثة التعادل ويكون لأسباب مختلفة مثل: تكرار الوضع أو عدم وجود متسع للتحرك بشكل قانوني لتغيير الوضع.



الشطرنج لعبة تدعم التفكير الإبداعي



وتعتبر الشطرنج من الألعاب التي تنمي الذكاء وتحسين الذاكرة والتركيز كذلك، كما تساعد اللعبة على التفكير الإبداعي والوصول لحلول مبتكرة.



جدير بالذكر أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم رياضة الشطرنج في المدارس بجميع المراحل التعليمية جاء بالتعاون والتنسيق مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرارها بتعميم لعبة الشطرنج جاء بعد نجاح بطولة الجمهورية الأولي لشطرنج المدارس العام الماضي، وكذبك ونجاح البطولة الثانية العام الحالي.

اقرأ أيضًا:

















