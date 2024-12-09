بالصور.. وزير التربية والتعليم يستقبل نظيره اليوناني لبحث وتعزيز التعاون الرقمي في التعليم

استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم، كيرياكوس بييراكاكيس، وزير التعليم والشئون الدينية والرياضة في اليونان، ونيكولاوس باباجورجيو، سفير اليونان في مصر، والوفد المرافق لهما، لبحث تعزيز التعاون المستقبلي في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل استقبال وزير التربية والتعليم لـ وزير التعليم والشئون الدينية والرياضة في اليونان، ونيكولاوس باباجورجيو، حيث حدثت الزيارة لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وزير التربية والتعليم

تصريحات وزير التربية والتعليم

في بداية الاجتماع، أشاد وزير التربية والتعليم بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر واليونان، مشيرًا إلى الإرادة القوية لدى البلدين لتعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصلحة شعبيهما.

وقال وزير التربية والتعليم إن أهمية التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيرًا إلى دورهما الحيوي في تطوير مهارات الطلاب لمواكبة احتياجات القرن الحادي والعشرين.

تجهيز المدارس بالتكنولوجيا الرقمية

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تجهيز المدارس بالتكنولوجيا الرقمية ودمج الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية وتطوير أساليب التقييم يعد جزءًا أساسيًا من خطة الوزارة للتطوير.

وزير التربية والتعليم

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تصميم منصات تعليمية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الطلاب المستقبلية في مجالات البرمجة وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى إعداد المعلمين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس.

تعزيز الاقتصاد المصري

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، لفت وزير التربية والتعليم إلى جهود دعم الدولة والقيادة السياسية لهذا القطاع، مؤكدًا أن أهمية تطويره لتعزيز الاقتصاد المصري وخلق جيل قادر على التنافس في سوق العمل.

وأشار إلى تحسن صورة التعليم الفني بالتعاون مع الشركاء الصناعيين، وإدخال تخصصات جديدة، وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت بثلاث مدارس عام 2018 وأصبح عددها حاليًا 82 مدرسة.

وزير التربية والتعليم

كما تناول الوزير الحديث عن مراكز التميز في التعليم الفني، وهي شراكة مع شركات وهيئات تمثل القطاع الاقتصادي، حيث يتم اختيار المدارس وتطويرها وتزويدها بالمعدات الحديثة لضمان اكتساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.

تعزيز التعاون في مجال دمج التكنولوجيا

من جانبه، أعرب وزير التعليم والشئون الدينية والرياضة في اليونان عن سعادته بزيارة مصر، وأعرب عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون في مجال دمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

و أكد أن أجندة اليونان الطموحة لتطوير التعليم الفني وبناء القدرات وتعزيز المهارات الفنية وجذب الطلاب للتعليم الفني، بالإضافة إلى دعم الشراكة مع القطاع الخاص.

المشاركين في اللقاء

حضر اللقاء من الجانب اليوناني، أثاناسيوس ليوسيس نائب رئيس البعثة بسفارة اليونان، وديميتريوس سوتيروبولوس رئيس الأرشيف العام لدولة اليونان، ويوانيس نيكولاوس ميلاخرينوديس ملحق بسفارة اليونان. ومن وزارة التعليم والشؤون الدينية والرياضة في اليونان، حضرت ماريا ديامانتي مستشارة الوزير، وأبستولوس بابادوبولوس مستشار الوزير.

ومن وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، وشيرين حمدي مستشارة الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ورشا الجيوشى منسق الوزارة للشؤون الأكاديمية للمدارس الدولية.

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