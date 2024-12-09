موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. مواعيد ظهور الجداول

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025 حيث يتساءل أولياء الأمور والطلاب عن الموعد الرسمي لبدء الامتحانات، بالإضافة إلى موعد ظهور الجداول.

ويستعرض موقع “ الموجز” تفاصيل موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى موعد ظهور الجداول بالمديريات التعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية

موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ يوم 18 يناير 2025 وتنيهي يوم 23 يناير 2025، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحانات المستوى الرفيع والمواد الغير مضافة للمجموع قبل بدء امتحانات الترم الأول.

موعد ظهور جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

من المقرر أن تعلن مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات جداول امتحانات الشهادة الإعدادية ويؤدي الطالب امتحاناته وفقًا للجدول التابع للمديرية التعليمية الموجودة بمحافظته والتابع لها مدرسته.

وستبدأ أيضًا المدارس بإعلان الجدول الرسمي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لإبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بعد إعلان مديريات التربية والتعليم بالمحافظات جدول الامتحانات.

بداية امتحانات الشهادة الإعدادية

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

يغلق باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية يوم 31 دسمبر الجاري، لذلك على الطلاب سرعة التسجيل والتقدم للامتحانات من خلال تسجيل الاستمارة الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم وسجل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني من هنــــــــــــــــا

أدخل الرقم السري الخاص بالطالب لتفعيل الحساب.

املأ الاستمارة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بدقة.

قم بتحميل صورة شخصية حديثة للطالب.

يُفضل أن تكون مطابقة للصور المرسلة للمدرسة.

راجع جميع البيانات بعناية للتأكد من صحتها، ثم اضغط على خيار "حفظ البيانات والتسجيل".

أوراق التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية

تقديم خمس صور شخصية للطالب بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء، مع كتابة الاسم باستخدام الكمبيوتر.

إحضار إيصال دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية، الذي يتم سداده عبر البريد.

توفير أصل شهادة الميلاد وصورة طبق الأصل منها.

طباعة الاستمارة الإلكترونية ملونة بعد حفظها من الموقع، وإرفاقها مع الصورة الشخصية، بالإضافة إلى طابع دعم المشروعات التعليمية بقيمة 10 جنيهات، حافظة شفافة، وصورة إيصال المصروفات المدرسية.

إرفاق صورة إيصال الدفع البريدي مع صورة بطاقة ولي الأمر.

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