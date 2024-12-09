ضوابط الالتحاق لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم شروط الالتحاق لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث بدأت في استقبال بيانات المعلمين والإداريين الراغبين فى العمل بوظيفة رئيس لجنة سير ومراقبين أوائل، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

موقع "الموجز" يستعرض تفاصيل التقديم الإلكتروني لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث دعت الوزارة العاملين في قطاع التربية والتعليم بالمديريات والإدارات إلى التقديم، مشددة على أن "المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة تمثل مهمة قومية يجب على الجميع المساهمة فيها".

موعد امتحانات الثانوية العامة

موعد التقدم لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد التقدم لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث أشارت إلى أن الأولوية من له الخبرة في العمل بامتحانات الشهادة الثانوية والقدرة على إدرة اللجان بكفاءة عالية والضوابط كالتالي:

التقديم للأعضاء متاح قريبًا، تمهيدًا لعقد مقابلات لاختيار المرشحين من هنــــــا.

تبدأ المقابلات في المديريات التعليمية خلال يناير وبداية فبراير 2025.

الهدف هو اختيار أفضل العناصر كرؤساء لجان ومراقبين أوائل لامتحانات الثانوية العامة.

تقليل أعداد لجان السير لضبط وتحكم أفضل في سير الامتحانات.

ضوابط اختيار أعضاء لرئاسة امتحانات الثانوية العامة 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم ضوابط اختيار أعضاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 والتي من المقرر أن تبدأ يوم 14 يونيو من العام القادم وحددت الضوابط في النقاط التالية:

لمن لديه خبرة سابقة في أعمال امتحانات الثانوية العامة.

الكفاءة والقدرة على إدارة اللجان وضبطها.

خلو المتقدم من قرارات الحرمان أو الجزاءات القانونية التي لم تُمح.

عدم الإحالة للمحاكم التأديبية أو الجنائية.

ميعاد امتحانات الثانوية العامة

موانع التقدم لرئاسة امتحانات الثانوية العامة

وجود أقارب حتى الدرجة الرابعة داخل اللجنة المرشح لها أو حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

إرسال الأسماء للجهات المختصة للاستعلام الأمني.

استبدال الأعضاء عند أي تقصير خاصة في مواجهة الغش أو نشر الأسئلة.

تصدر الوزارة قرارات بتكليف رؤساء لجان وأعضاء أساسيين واحتياطيين.

الفئات المسموح لها بتأدية امتحانات الثانوية العامة

الطلاب الراسبون في مواد من الصف الثالث الثانوي يمكنهم التقدم للامتحان في المواد التي رسبوا فيها.

الطلاب المتغيبون عن الامتحان رغم تسجيلهم استمارات إلكترونية والحصول على أرقام جلوس.

الطلاب المنقولون من الصف الثاني الثانوي علمي وأدبي والمقيدون بالصف الثالث في العام الدراسي 2025.

الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي من عام 2012-2013 وما بعده، بشرط استيفاء المستندات اللازمة.

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