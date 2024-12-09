إليك خطوات سداد تأمين تابلت الوزارة لطلاب الصف الأول الثانوي.. تفاصيل

سداد تأمين تابلت الوزارة.. كشفت المدارس الثانوية عن خطوات سداد تأمين تابلت الوزارة المخصص لطلاب الصف الأول الثانوي العام حيث نشرت التفاصيل عبر الصفحات الرسمية للمدارس، ويقدم لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



تأمين تابلت الوزارة لطلاب الصف الأول الثانوي

كما أوضحت المدارس الثانوية أن الطالب أو ولي الأمر يجب أن يتوجه إلى أقرب مكتب بريد في منطقته السكنية، و يُطلب منهم تقديم صورة ضوئية من شهادة الميلاد، بالإضافة إلى تسليم صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، بعد ذلك، يطلب الطالب أو ولي الأمر من موظف البريد إصدار بوليصة تأمين التابلت ودفع الرسوم بقيمة 100 جنيه، على أن يتسلم إيصالًا رسميًا يثبت عملية السداد.

تابلت الوزارة

سداد تأمين تابلت الوزارة

بعد سداد الرسوم، يتعين على الطالب أو ولي الأمر التوجه إلى المدرسة مع صورتين من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وتوقيع إقرار استلام التابلت، إلى جانب صورة من شهادة الميلاد، أما في حال عدم سداد تأمين التابلت، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يسقط حق الطالب في التغطية التأمينية وبالتالي يتم إلزامه بسداد قيمة الجهاز كاملاً في حالة فقدانه، بالإضافة إلى تحمل تكاليف الإصلاح في حال تعطله أو تعرضه للكسر.

كما شددت وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق على أن عملية سداد تأمين التابلت تتم فقط من خلال مكاتب البريد المصري، ولم تخصص أي كود لدفع المبالغ عبر شركة "فوري". وأوضحت الوزارة أن التعاون مع "فوري" يقتصر على سداد المصروفات الدراسية فقط، وليس تأمين التابلت.

عقوبات ضياع أو إتلاف تابلت الوزارة

ومن جانبها أوضحت وزارة التربية والتعليمؤ أن فقدان تابلت الوزارة أو إتلافه، يؤدي إلى خروجه من الضمان، يلزم المستلم (الطالب أو الفئات المستهدفة الأخرى) بسداد القيمة الكاملة للجهاز.

1. سداد القيمة الدفترية للجهاز بالكامل.

2. تحمل المصروفات الإدارية والمصاريف الأخرى المتعلقة بالجهاز.

3. تسليم جهاز بديل لحين انتهاء الدراسة، كما وتشمل هذه القيمة جميع النفقات التي تحملتها الوزارة، بما في ذلك المصروفات الإدارية، مع تسليم جهاز بديل للمستلم حتى انتهاء الدراسة في المرحلة الثانوية.

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