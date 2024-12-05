تحذير لمن تنطبق عليهم شروط التقدم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحذيرا مهما، لمن تنطبق عليهم شروط التقدم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025" رؤساء لجان ـ مراقبين أوائل" بالعام الدراسي الجاري 2024/2025، من عدم قيامهم بتحديث بياناتهم.

وشددت الوزارة على أهمية تحديث بياناتهم على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها فى الموعد المحدد، لافته إلى أنه فى حالة التقدم سوف يتعرض العضو للمساءلة القانونية.

رابط التقدم للعمل بـ لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أتاحت رابطا إلكترونيا للتقديم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بوظيفتي رئيس لجنة ومراقب أول.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن لمن يرغب الدخول على الرابط التالى لتسجيل وملء البيانات المطلوبة خلال الفترة الحالية، عبر الدخول على الرابط من هنا.

بداية الفصل الدراسي الثاني

سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025، بينما سينتهي الفصل الدراسي الثاني في 5 يونيو 2025. كما حُددت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث ستبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، وتُختتم امتحانات الثانوية العامة يوم 14 يونيو 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد 2025

ووفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024،2025 تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 14 يونيو المقبل، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة وجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 خلال الفترة المقبلة، والتي سيعرضها لكم الموجز، والتي جاءت كالتالي:

- 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس.

- 11 يناير بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 25 يناير بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 8 فبراير بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 24 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- 31 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

- 14 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة.

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