هتحل صح.. نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي Pdf

الصف الرابع الابتدائي.. شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث عن نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2024 بصيغة PDF، وذلك تزامنًا مع اقتراب امتحانات شهر نوفمبر ؛وتهدف هذه النماذج إلى مساعدة الطلاب في التمرن على شكل الأسئلة التي قد تأتي في الامتحان، كما تتيح لهم فرصة مراجعة المواد الدراسية بشكل مكثف، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي

تتوفر نماذج الوزارة عبر بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطلاب تحميلها مجانًا بعد اتباع خطوات بسيطة.

-الدخول إلى منصة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم، من هنـــــا

-تحديد المرحلة الدراسية: "الابتدائية".

-بعدها عليك بتحديد السنة الدراسية: “الصف الرابع”.

-تحديد الفصل الدراسي: “الأول”.

-تحديد نوع المحتوى “نماذج اختبارية”.

-تحديد المادة الدراسية من أيقونة “المواد”.

-الضغط على أيقونة “بحث”.

-الضغط على أيقونة “ تحميل الملف”.

-سيظهر الاختبارات اضغط على علامة التحميل “download” الموجودة أعلى الصفحة.

-قم بحفظ الملف على الجهاز.

بعد تحميل الملف، يمكن حفظه على الجهاز الخاص للتمكن من الوصول إليه بسهولة.



إلى جانب هذه النماذج، يمكن أيضًا للطلاب تحميل التقييمات الأسبوعية التي توفرها الوزارة بشكل دوري عبر نفس المنصة، مما يسهم في تحضيرهم الجيد للامتحانات.

وفي سياق اخر، قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، عدم إصدار أية أوامر نقل أو ندب المعلمين خلال العام الدراسي لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين نهائيًا، إلا بعد عرض تلك النشرات على مديري المديرية التعليمية بأسيوط، وشددت المديرية على ضرورة توضيح أسباب إصدار أوامر النقل أو ندب المعلمين، حتى يتسنى عرضها على محافظ أسيوط، وفقا لحالات الضرورة القصوى "إجازة وضع، رعاية طفل، مرافقة زوج، وفاة، استلام مباني مدرسية جديدة، تعاقد".

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