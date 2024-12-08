وزارة التربية والتعليم.. كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 عبر الرابط الرسمي

تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 عبر الرابط الرسمي.. ارتفعت معدلات البحث حول تلك الكلمات البحثية للتعرف على التفاصيل الكاملة تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفر الرابط وذلك للعام الدراسي الحالي خلال الأيام المقادمة، على الموقع الرسمي لوزارة التعليم ببوابة مركز المعلومات.

وسيرصد لكم الموجز فيما يلي تفاصيل تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 عبر الرابط الرسمي.

تفاصيل تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024

تفاصيل تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024

التسجيل الإلكتروني لإستمارة الإمتحانات

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/2025، ووفرت الرابط الإلكتروني للتقدم لإمتحانات إتمام شهادة التعليم الأساسي لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

وكشفت أيضاً وزارة التربية والتعليم عن ضوابط وشروط تسجيل إستمارة الصف الثالث الإعدادي، مع بدء التسجيل اليوم الأحد، مشيرة إلى أن آخر فرصة للتسجيل في 31 من شهر ديسمبر القادم.

وخاطبت الوزارة، المدارس الإعدادية، عن طريق المديريات التعليمية بكافة المحافظات بالتنبيه على كل طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الإستمارة الإلكترونية للتقدم لإمتحان العام الدراسى (2024/2025) من خلال رابط الوزارة.

رابط تسجيل الإستمارة الإلكترونية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل الإستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية من هذا الرابط، هو شرط أساسي لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي، ولا يحق لأي طالب دخول الإمتحانات دون تحرير الإستمارة وتقديم الأوراق المطلوبة للمدارس، وذلك مع التأكد من صحة البيانات المسجلة ومراجعتها.

المستندات المطلوبة لتسجيل إستمارة الإعدادية 2024 / 2025

- عدد (4) صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 6×4.

- وثانيًا عدد (1) من الإستمارة الإلكترونية وتكون مطابقة للصور.

- وأيضاً إيصال سداد الرسوم المالية للتقديم في إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024\2025.

- بالإضافة إلي إيصال سداد الإستمارة للتقدم لإمتحانات الشهادة الإعدادية 2024\2025.

- ودمغة تنمية موارد فئة 10 جنيهات.

ويحضر الطالب من أجل تقديمها إلى المدرسة في أقرب وقت لحين يتم الإنتهاء من تسجيل الإستمارة الالكترونية في أسرع وقت ممكن.

رابط تسجيل الإستمارة الإلكترونية

سداد رسوم إستمارة الشهادة الإعدادية

أوضحت الوزارة أنه تم تفعيل خدمة سداد رسوم إمتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024/ 2025 بإجمالي 158 جنيهًا بكافة مكاتب البريد، وتم تفعيل الدفع على خدمة فوري من خلال كود 66610.

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