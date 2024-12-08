بإيصال الدفع.. التعليم تصدر قرارات بشأن تسليم التابلت الصف الأول الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم إجراءات تسليم التابلت للصف الأول الثانوي للعام الدراسي وتأتي هذه القرارات بعد المنشادات الواسعة بين أولياء الأمور للوزارة بتسليم التابلت للطلاب قبل بدء امتحانات نصف العام.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل إجراءات تسليم التابلت للصف الأول الثانوي قبل عقد الامتحانات في 11 يناير والذي يستمر حتى 16 يناير القادم 2025، بالإضافة إلى معرفة المدارس المستهدفة لتسليمها.

إجراءات تسليم التابلت

إجراءات تسليم التابلت للصف الأول الثانوي

من ضمن إجراءات تسليم التابلت للصف الأول الثانوي التي حددتها وزارة التربية والتعليم هي ضرورة دفع قيمة التأمين المحددة مسبقًا قبل تسليم أجهزة التابلت، بالإضافة إلى إرفاق إيصال الدفع الأصلي مع إقرار استلام الجهاز.



ويأتي قرار قواعد تنظيم تسليم التابلت للصف الأول الثانوي من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لضمان المساءلة والتنظيم والقواعد كالتالي:

قواعد تسليم التابلت للصف الأو الثانوي

الجهاز يُعتبر عهدة شخصية للطالب حتى انتهاء المرحلة الثانوية.

لا يتم تسليم التابلت لطلاب المنازل، الخدمات، أو المدارس الخاصة.

مسؤولية المدارس توزيع عناوين وأرقام هواتف الوكيل المعتمد للأجهزة على جميع المستلمين.

تشكيل لجنة داخلية للإشراف على عملية التوزيع.

إجراءات تسليم التابلت

شروط استخدام التابلت وإعادة استرجاعه

في حالة انتهاء الدراسة أو النقل، يُعاد الجهاز مع شهادة من الوكيل بصلاحيته.

في حالة الفقد أو التلف، يتحمل المستلم تكلفة الجهاز بالكامل مع تسليم جهاز بديل.

الفئات المستهدفة للتسليم التابلت

المدارس الحكومية الرسمية.

المدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات.

المعاهد القومية التي تمت تهيئتها بالبنية التحتية المناسبة.

العاملون في التعليم الثانوي من الفئات المستهدفة مثل:

معلمي المواد الدراسية الأساسية.

مديري المدارس ومسؤولي التطوير التكنولوجي.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي يوم 11 يناير 2025 إلى 23 يناير 2025، وتستمر إجازة نصف العام الدراسي من يوم 25 يناير إلى 6 فبراير 2025.

ومن المتوقع أن تعلن المديريات العليمية مواعيد الامتحانات خلال الأيام المقبلة للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.

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