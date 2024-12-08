الأكاديمية العربية تحتل المركز 7 محلياً و46 عربياً فى تصنيف التايمز 2024

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، قفزة نوعية بعد حصولها على المركز السابع محلياً والـ46 عربياً من بين 351 جامعة بحسب نتائج النسخة الخاصة بالمنطقة العربية لتصنيف التايمز للجامعات 2024.

ويستعرض الموجز خلال هذا التقرير تفاصيل ترتيب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في تصنيف التايمز 2024.

وأظهرت نتائج التصنيف تقدم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، حيث قفزت 35 مركزاً بعد أن كانت تحتل المركز الـ81 على مستوي الجامعات العربية في نسخة التصنيف لعام 2023.

كما تقدمت الأكاديمية 15 مركزاً على مستوي الجامعات المصرية ، واحتلت المركز السابع محلياً بعدما كانت تحتل المركز الـ 22 في اخر نسخة العام الماضي للتصنيف.

رئيس الأكاديمية العربية: نسعى دائما لتحسين خدماتنا الأكاديمية والبحثية

ووجه الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، التهنئة لفريق عمل الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بنتائج تصنيف الخاصة بالمنطقة العربية لـ تصنيف التايمز للجامعات 2024 .

وقال "عبد الغفار" : "الارتقاء والتقدم في تصنيف التايمز يعكس التزامنا المستمر بتقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز البحث والابتكار في مختلف المجالات."

وأضاف: "نسعى دائمًا إلى تحسين مستوى خدماتنا الأكاديمية والبحثية، ونعمل على توفير بيئة تعليمية متميزة تدعم تطلعات طلابنا وهو ما يعزز من موقع الأكاديمية كمؤسسة تعليمية رائدة تسعى لتحقيق جودة تعليمية وبحثية تتماشى مع المعايير العالمية"

يشار إلى أن تصنيف التايمز للجامعات يُعتبر من أهم تصنيفات التعليم الجامعي، حيث يأخذ في اعتباره مجموعة من المعايير بما في ذلك جودة التعليم، والبحث العلمي، والمجتمع ، والطلاب الدوليين وسمعة المؤسسة.

الأكاديمة العربية تنظم البطولة الأفريقية للبرمجيات بالأقصر

وتنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا منافسات البطولة العربية الأفريقية للبرمجيات وطرق الحل المنهجي ACPC ، تحت رعاية الدكتور أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والتي انطلقت أمس السبت من مدينة الأقصر .

وتقام البطولة بمشاركة 16 دولة عربية وأفريقية هى مصر ، السعودية ، المغرب ،تونس ، اثيوبيا ،العراق الجزائر ، الكويت ، ليبيا ، انجولا ، سوريا ، لبنان ، قطر ، فلسطين ، الأردن ، سلطنة عمان.

وتشهد البطولة مشاركة حوالي 1000 شاب من الجامعات والمدارس، ممن يمثلون الفرق والمدربين والحكام والمتطوعين ، و يتنافس في هذه الفعالية 150 فريقاً من طلاب الجامعات و32 فريقاً من طلاب المدارس، حيث تأهلت الفرق المشاركة بمراحل متعددة من الإختبارات و التصفيات على مستوى كل دولة لتحديد الفرق المتأهلة للنهائيات بعد تصفيات شهدت مشاركة 30 ألف متسابق.

وتعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب لاستخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب بينما قام بوضع المسائل نخبة من الخبراء والمتخصصين من جوجل ومايكروسوفت وامازون وغيرها من كبريات الشركات في العالم .

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