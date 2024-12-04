في وجود ولي الأمر.. 5 تنبيهات مهمة من التعليم بشأن تسليم التابلت

سادت حالة من القلق بين طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم بعد انتشار تساؤلات حول سحب التابلت المدرسي، إثر قرار وزارة التربية والتعليم بسحب الأجهزة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، وقد زادت المخاوف بشأن الشروط الصارمة التي قد تُفرض في حال تسليم التابلت وهو مَعَيب أو به تلف، وأدى هذا القرار إلى زيادة القلق لدى أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولذلك إليكم أهم 5 تنبيهات على المدارس الثانوية بشأن التابلت المدرسي بعد توزيعها للحفاظ عليها لحين ردها مرة أخرى للوزارة.

التابلت المدرسي

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 5 تنبيهات عاجلة علي المدارس الثانوية وذلك عقب توزيع التابلت علي طلاب الصف الأول الثانوي، والتي سيوضحها لكم الموجز:



1- التابلت عهدة شخصية للطالب أو الطالبة وولى الأمر



2- أي أعطال بالتابلت مسؤولية ولى الأمر والطالب أو الطالبة.



3- يتم تسليم التابلت للمدرسة بعد الثانوية العامة خالى من أى عيوب بكافة مشتملاته وبتقرير صلاحية من شركة سامسونج.



4- فى حالة فقد التابلت أو حدوث كسر تورد قيمة التابلت بالكامل طبقا لاذن الصرف بالإضافة للمصاريف الإدارية.

5- يتم تسليم التابلت لولى الأمر شخصيا برفقة الطالب والتوقيع على إقرار الاستلام..

العقوبات المترتبة على ضياع أو إتلاف التابلت المدرسي

أوضحت الوزارة أن فقدان الجهاز أو إتلافه، مما يؤدي إلى خروجه من الضمان، يلزم المستلم (الطالب أو الفئات المستهدفة الأخرى) بسداد القيمة الكاملة للجهاز.

وتشمل هذه القيمة جميع النفقات التي تحملتها الوزارة، بما في ذلك المصروفات الإدارية، مع تسليم جهاز بديل للمستلم حتى انتهاء الدراسة في المرحلة الثانوية.

تفاصيل عقوبة تلف التابلت

1. سداد القيمة الدفترية للجهاز بالكامل.

2. تحمل المصروفات الإدارية والمصاريف الأخرى المتعلقة بالجهاز.

3. تسليم جهاز بديل لحين انتهاء الدراسة.

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