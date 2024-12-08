نشرة الموجز التعليمية تكشف قرارات بشأن تسليم التابلت الصف الأول الثانوي.. وتفاصيل تقييم المدارس الفنية لطلاب منهجية الجدارات.. ومزايا ومخاطر تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس

تقدم نشرة الموجز التعليمية أبرز وأهم أخبار التعليم على مدارس الساعة حيث تضمنت الموضوعات قرارات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن إجراءات تسليم التابلت، بالإضافة إلى قرارت تنفيذ تقييم طلاب المدارس الفنية.

نشرة الموجز التعليمية

ويستعرض موقع “الموجز” آخر مستجدات التعليم من بينها أكثر الموضوعات التي تهم أولياء الأمور والطلاب وهي طريقة الحصول على نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية والحصول التقييمات الأسبوعية والواجيات المنزلية، لذلك نوفر كافة الموضوعات كالتالي:

نشرة الموجز التعليمية

بإيصال الدفع.. التعليم تصدر قرارات بشأن تسليم التابلت الصف الأول الثانوي



حددت وزارة التربية والتعليم إجراءات تسليم التابلت للصف الأول الثانوي للعام الدراسي وتأتي هذه القرارات بعد المنشادات الواسعة بين أولياء الأمور للوزارة بتسليم التابلت للطلاب قبل بدء امتحانات نصف العام.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل إجراءات تسليم التابلت للصف الأول الثانوي قبل عقد الامتحانات في 11 يناير والذي يستمر حتى 16 يناير القادم 2025، بالإضافة إلى معرفة المدارس المستهدفة لتسليمها.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــــا

التعليم تصدر قرارًا لـ تقييم المدارس الفنية لطلاب منهجية الجدارات.. إليك التفاصيل

تقييم المدارس الفنية.. وجهت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية بتكليف المحققين بمهام التحقق الداخلى بأعمال تقييم المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات للعام الدراسي الحالي وفقًا لكل نوعية.

يستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الخاصة بتنفيذ تقييم المدارس الفنية لطلاب منهجية الجدارات، حيث أضافت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في خطابها للمديريات التعليمية بشأن تقييم المدارس الفنية التي تتبع نظام منهجية الجدارات أنها لن تقبل اعتذارات إلا من خلال مدير المديرية، وذلك بخطاب موجه للدكتور رئيس الادارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــــا



نشرة الموجز التعليمية

بعد قرار التعليم.. مزايا ومخاطر تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس

قررت وزارة التربية والتعليم تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس بجميع المراحل التعليمية وجعلت لها أيضًا تدريبات ومسابقات وفعاليات، من خلال التعاون مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج، مما أثار الأمر اهتمام أولياء الأمور.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــــا



رابط تحميل التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي للمراحل المدرسية

تحميل التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي.. مع اقتراب امتحانات نصف العام الدراسي يبحث الطلاب وأولياء عن الرابط الرسمي للحصول على التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي من بوابة التعليم الإلكتروني لأنها ضمن أعمال السنة التي تضاف لدرجات الامتحانات النهائية.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــــا



اقرأ أيضًا

رئيس جامعة بدر يستعرض تفاصيل مشاركتها في المبادرة الرئاسية "بداية"

موعد بدء إجازة الترم الأول 2025 للمدارس والجامعات