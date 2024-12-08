رئيس جامعة بدر يستعرض تفاصيل مشاركتها في المبادرة الرئاسية "بداية"

نظمت جامعة بدر برئاسة الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق مجموعة من الأنشطة والفاعليات الطلابية، في إطار الحرص على دعم المواهب والقدرات المختلفة للطلاب في جميع المجالات، وتنمية المهارات المتعددة لديهم واستثمار الطاقات المختلفة في تحقيق رؤية مصر 2030.

ويستعرض الموجز التفاصيل خلال هذا التقرير.

وأكد الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر، في تصريح له اليوم، إن الجامعة تعكس رؤية شاملة وكاملة لتنمية الانسان في كل التخصصات، وأن لدينا 22 ألف طالب في الجامعة، ونحرص على تنمية الفكر الابداعي والابتكاري لدي الطلاب، مع تنمية فكرة ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة، مع تنمية المهارات التى يحتاجها الوقت الحالي من تعلم اللغات وأساليب العمل الجماعي واستخدام التكنولوجيا المتطورة، وهى أمور ندرب عليها الطلاب كمنظومة للتعليم، إلى جانب استخدام بنك المعرفة لمناقشة الأفكار وتحليلها في وجود أعضاء هيئة التدريس.

رئيس جامعة بدر: ريادة الأعمال هي الحل للخريجين الجدد

وأضاف أن العالم خلال السنوات الآخيرة توقف عن تعيين الخريجيين، وهنا كان الدور الأساسي للجامعة في العمل على أن يقوم الطالب بخلق فرص عمل لنفسه، من خلال ريادة الأعمال والابداع والابتكار والمشروعات الصغيرة، حيث يتم احتضان هذه الأفكار وتقوم الجامعة على مساعدة الطالب على تأسيس العمل الخاص به، ومن هنا يكون قد استطاع أن يوفر فرص عمل للآخرين، وهو أمر واقع يحدث بشكل مستمر في كافة التخصصات، لافتا إلى الاهتمام الشديد بالبحث العلمي، والحرص على نشر الأبحاث العلمية، وأن دور الجامعة يتجاوز فكرة توفير المعدات ولكن لدينا أهداف نحاول الوصول إليها، مع التقييم المستمر لكافة الأهداف المراد تحقيقها.

وتابع قائلا، إن بناء الإنسان أمر هام جدا مع اطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة بداية والتى كان الهدف الحقيقي منها هو بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، وهى مبادرة تتجاوز فكرة التعلم والحصول على شهادة إلى بناء شخصية متكاملة، وأن الاهتمام بالأنشطة داخل الجامعة يأتى من هذا المدخل، مشيرا إلى سعى جامعة بدر إلى أن يمارس الطالب كافة الأنشطة ليصبح الإنسان المصري قادرا على النجاح والمساهمة في بناء وطنه في مختلف الميادين والمجالات.

أنشطة كلية العلوم السينمائية بجامعة بدر

وفي هذا الإطار، استضافت كلية العلوم السينمائية والمسرحية بالجامعة الفنان السيد إبراهيم غريب ممثل الدوبلاج والمسرح، حيث تحدث عن تجربته في مسلسل الكارتون الشهير (سبونج بوب)، واستمع إلى أسئلة الطلاب الذين تفاعلوا معه، حيث استعرض مقومات فن الدوبلاج وكيفية تنمية المهارات المختلفة له.

كما نظمت كلية العلوم السينمائية والمسرحية زيارات تدريبية لطلاب الكلية داخل استديوهات المعهد العالي للسينما، وتم عمل ورشة إخراج مع الدكتور أحمد فهمي عبد الظاهر، ورشة عمل أخرى في مجال التصوير مع الدكتور شريف عبدالفتاح، وذلك لتدريب و تمكين الطلاب من اكتساب خبرات للتأهيل لسوق العمل

كذلك نظمت إدارة رعاية الطلاب والأنشطة بالجامعة مسابقة " Buc Got Talent “ بالتعاون مع كلية العلوم السينمائية، حيث أقيمت التصفيات الأولية لمسابقة التمثيل علي مسرح كلية العلوم السينمائية والمسرحية، ومسابقة الغناء و العزف بمبني الموسيقي.

بينما تشهد كلية الفنون التطبيقية افتتاح معرض Makers Market يوم الأحد المقبل، ويضم أعمالًا فنية ومشاريع مبتكرة من طلاب وخريجي الكلية، وهو بمثابة فرصة لتلاقي المبدعين والتعرف على كل ما هو جديد من خلال الأعمال المميزة التى يضمها المعرض، والذي سوف يشهد اقبالا من الأساتذة والطلاب، لتبادل الأفكار والخبرات المختلفة.

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